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Erdal Beşikçioğlu’ndan hayranlarına yeni dizi müjdesi

Usta oyuncu yeni sezonda iddialı bir dizide başrol oynamaya hazırlanıyor

14 Haziran 2015 16:40

Fenomen dizi karakteri Behzat Ç.'ye hayat veren Erdal Beşikçioğlu bu sefer çok farklı bir rolle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Beşikçioğlu'nun yeni aksiyon-drama dizisinde bir psikoloğu canlandıracağı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Star TV ekranlarında yayınlanan Reaksiyon dizisinin erken final yapmasının ardından Reaksiyon Film şirketi yeni dizi için kolları sıvadı.

Medyaradar'ın haberine göre Köprü, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi ve Reaksiyon dizilerinde rol alan Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünde yer alacağı dizinin senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran kaleme alacak.

Psikolojik – aksiyon türü dizinin süresi 60 dakikadan oluşacak ve Beşikçioğlu dizide bir psikoloğu canlandıracak.

Henüz kanalı netleşmeyen dizi yeni sezonda ekrana gelecek.

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