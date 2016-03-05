Erdal Beşikçioğlu yeni diziyle dönüyor

Serdar Akar’ın yönetmenliğinde, başrollerinde Erdal Beşikçioğlu,Yasemin Allen, Melis Birkan, Saygın Soysal, Berkan ŞalE’ın yer aldığı, senaryosu Ercan Mehmet Erdem’e ait olan ‘46 Yok Olan’ Star’da izleyici ile buluşmak için gün sayıyor.

Hürriyet'in haberine göre, Yasemin Allen, dizinin başrol oyuncularının yer aldığı fotoğrafı, sosyal medya hesabı üzerinden silah ve şırınga emojileri kullanarak paylaştı. Ünlü oyuncuya takipçilerinden ilginç tepkiler ve yorumlar geldi.

Ünlü oyuncu Yasemin Allen’in takipçileri; “Erdal Beşikçioğlu’yla dizi büyük şans” ve “Saygın Soysal geri dönüyor” şeklinde yorumlar yaptılar.

“46 Yok Olan” dizisinin en önemli özelliği, 60 dakikalık bölümler halinde çekilmesi. Bu detay Türk televizyonlarında bir ilk olacak.