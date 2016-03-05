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Kültür-Sanat

Erdal Beşikçioğlu yeni diziyle dönüyor

'46 Yok Olan' dizisi Türkiye'de ilk 60 dakikalık dizi olucak

05 Mart 2016 18:17

Serdar Akar’ın yönetmenliğinde, başrollerinde Erdal Beşikçioğlu,Yasemin Allen, Melis Birkan, Saygın Soysal, Berkan ŞalE’ın yer aldığı, senaryosu Ercan Mehmet Erdem’e ait olan ‘46 Yok Olan’ Star’da izleyici ile buluşmak için gün sayıyor.

Hürriyet'in haberine göre, Yasemin Allen, dizinin başrol oyuncularının yer aldığı fotoğrafı, sosyal medya hesabı üzerinden silah ve şırınga emojileri kullanarak paylaştı. Ünlü oyuncuya takipçilerinden ilginç tepkiler ve yorumlar geldi.

Ünlü oyuncu Yasemin Allen’in takipçileri; “Erdal Beşikçioğlu’yla dizi büyük şans” ve “Saygın Soysal geri dönüyor” şeklinde yorumlar yaptılar.

“46 Yok Olan” dizisinin en önemli özelliği, 60 dakikalık bölümler halinde çekilmesi. Bu detay Türk televizyonlarında bir ilk olacak.

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