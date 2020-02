Erdal Beşikçioğlu 'Dünyaya kazandırabiliriz' diyor; genç dansçı Deniz Sancak ABD'den aldığı davet için sanatseverlerin desteğini bekliyor

T24 Haber Merkezi

Milli dans sporcusu olarak Türkiye’yi dünya şampiyonalarında temsil eden, Türkiye ve dünyada çok sayıda ödül kazanan genç dansçı Deniz Erkan Sancak (17), eğitimine ABD’deki Purchase College’da devam edebilmek için sanatseverlerden destek bekliyor.

Alanında otorite olarak kabul edilen Devlet Opera ve Balesi koreografı Binnaz Dorkip’in “44 yıllık meslek hayatımda şimdiye kadar karşılaştığım ‘tek’tir” diye tanımladığı Deniz için oyuncu ve yönetmen Erdal Beşikçioğlu da “Çok az sanatçıyı, sanatçı evresine vardıracak bir yetenek, özveri, disiplin ve sahne aurasına sahip... Çok iyi bir eğitimle sadece Türkiye’ye değil, dünyaya kazandırılacak büyük bir sanatçı olacağını düşünüyoruz” diyor.

Bu yılın başında yapılan seçmelerde sanat alanında dünyanın tanınmış okullarından olan Boston Conservatory at Berklee ve New York at Purchase’de elemelere katılan Deniz, çeşitli ülkelerden bine yakın sanatçı adayı arasında başarılı olarak her iki okul tarafından da kabul edildi. İki okuldan da sıra dışı yüksek burs teklifleri alan Deniz’in tercihi New York Üniversitesi Purchase College oldu. Ancak eğitim masrafları için yüzde 50 burs almış olsa da anne ve babası öğretmen olan Deniz’in eğitimini ABD’de sürdürebilmesi için hâlâ parasal desteğe ihtiyacı var.

Türkiye ve dünyadan ödüller kazandı



12 yaşından itibaren profesyonel olarak dans eden Deniz, 2013 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin sergilediği ELEGIA isimli oda ve dans müziği konserinde solist olarak sahneye adımını attı. 2016 yılına kadar Latin Dans Branşı'nda Süleyman Uğur Karakılıç'ın eğitmenliğinde Türkiye’deki çeşitli yarışmalarda çoğunluğunu birinciliklerin oluşturduğu ulusal başarılar kazanan Deniz, Moskova ve Riga’da düzenlenen dünya şampiyonalarında da Türkiye’yi temsil etti.

“Dans ederken ruhum ve aklım, beden ve müzikle birleşip uçuyor” diyen Deniz’in aldığı ödüller şöyle:

- Yıldızlar Sportif Latin Dans Branşı'nda 2 yıl üst üste Türkiye Şampiyonluğu.

- Yıldızlar Sportif Latin Dans Branşı'nda uluslararası yarışmalarda 1 birincilik, 1 ikincilik, 1 üçüncülük.

- Monami’nin ‘’ÇOCUK VE ÇEVRE’’ konulu resim yarışmasında Türkiye ikinciliği.

Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Aylin Özuğur’dan da piyano eğitimi alan Deniz, İngiliz Kraliyet Müzik Okulları Birleşik Kurulu’nca (ABRSM) verilen Royal Academy 5. Kademe Sertifikası’na sahip.

Erdal Beşikçioğlu’nun yönetmenliğini, Binnaz Dorkip’in koreografisini yaptığı Woyzeck Masalı adlı rock müzikalinde rol alan Deniz, koreografisini Korhan Başaran’ın yaptığı Pal Sokağı dans tiyatrosunda da sahne aldı.

New York Peridance Capezio Center’da Teen İntensive 2017 programına katılan Deniz, Alvin Ailey American Dance Theatre’da Horton tekniği, Per idance Capezio Center’da Limon, Graham, bale, modern dans teknikleri, Gibney Dance’da Gaga tekniği ve özel stüdyolarda Cunningham tekniği üzerine eğitimler aldı.

Beşikçoğlu: Dünya çapında sanatçı olabilir

Deniz, Tatbikat Sahnesi’nde Binnaz Dorkip ve Elvin Beşikçioğlu’nun yönettiği ‘Bedenin ve dilin dansı’ atölyesine katıldı. Tatbikat Sahnesi’nin kurucusu Elvin Beşikçioğlu Deniz için, “Çok yönlü sanatsal yeteneği olan zeki bir genç; dünya çapında bir sanatçı olabilecek kapasitesi var” diyor.

Deniz için referans mektubu yazan ve Woyzeck Masalı’ndaki performansını ‘olağanüstü’ olarak nitelendiren Erdal Beşikçioğlu da, şu görüşleri dile getirdi:

“Diğer sanatçıların gıpta ile baktığı, her sanatçıda olmayacak bir yetenek ve disiplin sergiledi. Çok az sanatçıyı, sanatçı evresine vardıracak bir yetenek, özveri, disiplin ve sahne aurasına sahip olup; ileride çok iyi bir eğitimle sadece Türkiye’ye değil, dünyaya kazandırılacak büyük bir sanatçı olacağını düşünüyoruz.”

"Deniz, 44 yıldır şimdiye kadar karşılaştığım 'tek'tir"

Halen Devlet Opera ve Balesi koreografı olan ve Deniz için referans mektubu yazan Binnaz Dorkip, “Deniz yetiştiği takdirde tüm dünyanın faydalanabileceği bir sanatçı olacaktır” dedikten sonra şunları söyledi:

“En az 8 yıllık bale ve modern dans eğitimi alarak Amerika’daki üniversite sınavlarına giren yüzlerce kişi arasından sadece 1.5 yıllık bir bale eğitimi alan Deniz’in kabul edilmesi, üstelik nadir görülen bir şekilde yüksek burslar alması onun yetenek ve üstün sanatsal zekasının evrensel bir kanıtıdır. Deniz, benim koreograf, eğitmen ve dansçı olarak geçirdiğim 44 yıllık meslek hayatımda şimdiye kadar karşılaştığım ‘tek’tir.”

Uzun yıllar modern dans ve bale eğitimi alan yaşıtlarının arasından sıyrılarak Purschase College'a kabul edilen Deniz’in, yurt, okul harcı ve günlük masrafları için hâlâ 25 bin dolar desteğe ihtiyacı var.

Binnaz Dorkip’in, “İlk karşılaşmamızda onun dansa ne kadar yetenekli olduğunu ve sahneye ne kadar yakıştığını gördüm” dediği, Erdal Beşikçioğlu’nun “gelecek sanat yaşantısındaki başarılarını merakla beklediği” Deniz’in sanat yolculuğunun önündeki son engeli kaldırarak bu sanatsal maceraya katkıda bulunmak isteyecekler için banka hesap numaraları ve irtibat telefonu şöyle:

Deniz Erkan Sancak/TL Hesabı

Ziraat Bankası Ankara Ayrancı Şubesi

Hesap No: 81911421-5001

IBAN: TR96 0001 0008 2081 9114 2150 01

Deniz Erkan Sancak/ABD Doları Hesabı

Ziraat Bankası Ankara Ayrancı Şubesi

Hesap No: 81911421-5002

IBAN: TR69 0001 0008 2081 9114 2150 02

Telefon: 0505 627 3577

E-Posta: denizerkansancak@gmail.com