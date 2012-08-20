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Çevre

Erciyes'te uzun yıllar sonra karların ardından buzullar da eridi

Erciyes Dağı’nın güney bölümündeki karlardan sonra Şeytanderesi ile Hörgüçkayasında buzullar da eridi

20 Ağustos 2012 15:33

Orta Anadolu’nun en yüksek dağı olan 3 bin 196 metrelik zirvesiyle eski volkanik sönmüş yanardağ olan Erciyes’te, Temmuz ve Ağustos’taki yakıcı sıcaklığın etkisiyle karlardan sonra buzullar da eridi.

Erciyes Dağı’nın güney bölümündeki karlardan sonra Şeytanderesi ile Hörgüçkayasında buzullar da eridi. Kuzey kesimdeki Sütdonduran Yaylası ve Kuzey buzulunda da erimeler oldu. Böylece Erciyes Dağı yıllar sonra ilk kez gri bir renge büründü.

Meteoroloji uzmanları 1987 yılından bu yana ilk kez Kayseri ve çevresinde hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Temmuz ve Ağustos ayının ilk haftalarında mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık görüldü. Şimdi sıcaklıklar normale döndü. Hatta geceleri hava sıcaklığı 10 dereceye kadar düştü."

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Erciyes tesisleri görevlisi ve milli kayak antrenörü Veysel Değirmenci, ”Bu yıl sıcaklar Erciyes Dağı’nı etkiledi. Erciyes Dağı’na ilk kar genelde Eylül ayı sonlarına doğru yağıyor. Yüksek kesimler yine karlı görüntüye kavuşacak."

Erciyes Dağı’nın 2 bin 200 metresindeki Tekir Yaylası bayram süresince de sıcaktan kaçan Kayserililer için piknik alanlarından biri oldu.

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