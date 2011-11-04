-Erciyes'te kar kalınlığı 10 santime ulaştı KAYSERİ (A.A) - 04.11.2011 - Kayseri'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Erciyes'te kar kalınlığı 10 santime ulaştı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dün akşam saatlerinde kent merkezinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Erciyes Dağı Tekir Yaylası'nda ise kar kalınlığı 10 santim olarak ölçüldü. Erciyes'in eteklerinde yer alan Develi ve Hacılar ilçeleri ile Hisarcık ve Kıranardı'ya da kar yağdı. Meteoroloji yetkilileri, yağış nedeniyle kent merkezinde gece sıcaklığın 2 derece, yüksek kesimlerde ise sıfır derece olarak ölçüldüğünü bildirdi. Kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde de karla karışık yağmur ve kar yağışının aralıklarla devam edeceği belirtildi.