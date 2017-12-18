Erciyes'te gece kayağı

KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Kayak Merkezi\'nde, gece kayağı da yapılmaya başladı.

Türkiye\'nin önemli kış turim merkezlerinden birisi haline gelen Erciyes Kayak Merkezi\'nde kayakseverler, gece kayağı yapmanın keyfini yaşıyor. Kayakseverler Erciyes\'i çok beğendiklerini belirterek, \"Çok güzel bir ortam var. Burada gece kayağı yapma imkanı buluyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz\" dedi. Gece kayağı yapanlara ayrıca, pekmezden yapılma içinde nane ve limon bulunan şıradan ikram ediliyor.



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