Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Bu skorun ardından ligden düşen ikinci ve üçüncü takım da belli oldu. Daha önce küme düşmesi kesinleşen Erciyesspor’un ardından Karabükspor ve Balıkesirspor da küme düştü.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk etti. İlk yarının son dakikasında ev sahibi ekip Leonard Kweuke'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıya da etkili başlayan Çaykur Rizespor 50. dakikada Deniz Kadah'in golüyle skoru 2-0'e taşıdı. Bu golden 5 dakika sonra konuk ekip Akhisar Belediye, Kadir Keleş ile farkı 1'e indirdi: 2-1. Dakikalar 82!yi gösterirken bu kez sahneye Sercan Kaya çıktı ve attığı golle skoru 3-1'e taşıdı.

Karabük ve Balıkesir ligden düştü

Çaykur Rizespor bu galibiyetle puanını 34'e yükseltti ve ligin bitimine 2 hafta kala Balıkesirspor'la puan farkını 8'e, Kardemir Karabükspor'la da 9'a yükseltti. Oluşan bu puan tablosuyla birlikte ligin bitimine iki hafta kala Kayseri erciyesspor'un ardından Balıkesirspor ve Kardemir Karabükspor'un da ligden düşmesi kesinleşti.