Erciyes'e tırmanırken yaralanan 2 dağcı kurtarıldı

Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yaptıkları sırada ayaklarından yaralanan 2 dağcı, kendilerine ulaşan ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü.



Melikgazi ilçesi sınırlarında kalan 3 bin 916 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı'na tırmanan 18 yaşındaki Nesra Kılıççeken ile 40 yaşındaki İbrahim Ziya Toker, 3 bin 150 metredeki Çobanini Tekirkapı mevkiinde ayak bileklerinden yaralandı. Hareket edemeyen 2 dağcı, yardım istedi. Jandarma Kurtarma Timi tarafından bulunan dağcılar, sedyeye konularak, 2 bin 150 metredeki Tekir Yaylası'nda bulunan oteller bölgesine indirildi. 112 Acil Yardım ekiplerine teslim edilen yaralılar, kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.