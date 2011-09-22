-Erciyes'e kar yağdı KAYSERİ (A.A) - 22.09.2011 - Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı. Kayseri'de hava sıcaklığının öğle saatlerinde düşmeye başlamasıyla birlikte Erciyes Dağı'nın 2900 ile 3916 metre yüksekliğindeki zirve arasındaki bölge karla kaplandı. Erciyes Kayakevi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Erciyes'in zirvesi ile birlikte Çobanini, Şeytanderesi ve Hörküçkayası mevkilerine 3 santimetre kalınlığında kar yağdı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri de kent merkezinde 29 derece olan hava sıcaklığının öğleden sonra 22 dereceye kadar düştüğünü ve bazı bölgelere yağmur yağdığını, Erciyes'te ise kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının 5 dereceye kadar düştüğünü bildirdiler.