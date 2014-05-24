Erciyes Üniversitesi'nde bıçaklı kavga; 2 yaralı, 48 gözaltı

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ), karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti. 2 öğrencinin bıçakla yaralandığı olaylarda 48 kişi gözaltına alındı. Öğrencilerden A.B.'nin (22) durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde iki grup arasında kavga çıktı. Olayda iki üniversite öğrencisi bıçaklanarak yaralandı.

Kavganın ardından ERÜ kampüsünde gruplar toplanmaya başladı. Polis ekipleri, karşıt görüşlü grupları dağıtmak için biber gazı ve tazyikli su kullandı. Müdahale sırasında gruptan bir el ateş edildi. Polis, ateş edilen silahı daha sonra yol kenarında buldu.

Olayda 48 kişi gözaltına alındı.

Bıçakla yaralanan öğrencilerden A.B.'nin (22) durumunun ağır olduğu ve ERÜ Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı, kimliği belirlenemeyen diğer öğrencinin de aynı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.