Erciyes Dağı'nda kayaklı defile

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Olgunlaşma Enstitüsü ile Erciyes A.Ş. tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, 8\'i kadın 10 kayakçı, Erciyes\'te kayaklı defilede yöresel kıyafetleri sergiledi.

Erciyes Kayak Merkezi\'nde düzenlenen etkinlikte, 8\'i kadın 10 kayakçı yöresel kıyafetleri sergiledi. Gondol ile 2 bin 470 metre yüksekliğe çıkan kayakçılar, Kayseri yöresine ait kına kıyafeti, Türkmen kıyafeti, bindallı, günlük ve Türk bayraklı elbiselerle kayarak 2 bin 200 metredeki Tekir Yaylası\'nda bulunan oteller bölgesine indi. Tatilciler, bu ilginç defileyi ilgiyle izledi.

FOTOĞRAFLI