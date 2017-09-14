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Spor

Erciyes Cup'ta ev sahibi takım ilk gün mağlup oldu: Agü Spor-İstanbul Üniversitesi: 52-53

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) SALON: Kadir Has HAKEMLER: Kemal Digilli (xx), Murat Arıkan (xx), Salih Serkan Koçak (xx) AGÜ SPOR: Dila (x), Nilay (xx) 2, Melis (xx) 10, Gülşah (x) 5, Milkovic (x) 3, Halime (x) 3, Page (x), İlknur (x) 1, Gizem (xx) 12, Margin

14 Eylül 2017 13:19

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Kemal Digilli (xx), Murat Arıkan (xx), Salih Serkan Koçak (xx)
AGÜ SPOR: Dila (x), Nilay (xx) 2, Melis (xx) 10, Gülşah (x) 5, Milkovic (x) 3, Halime (x) 3, Page (x), İlknur (x) 1, Gizem (xx) 12, Marginean (xxx) 16.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: İmekweke (xxx) 20, Miray (xx), Ayşe (xx) 3, Eylül (xx), Kardelen (xx), Hande (xx), Pop (xx) 11, İlayda (xx) 6, Vanlod (xxx) 13, Meltem (xx).
1\'inci PERİYOT: 17-15
2\'inci PERİYOT: 34-28
3\'üncü PERİYOT: 49-42
Erciyes Cup ilk günün son maçında turnuvanın ev sahibi Agü Spor ilk periyodu 2 sayı farkla önde tamamladı (17-15). İkinci periyodun başında skoru dengeleyen İstanbul Üniversitesi bir ara öne geçti. Daha sonra Agü Spor tekrar öne geçti ve çeyreği 6 sayı farkla önde tamamladı (34-28). Üçüncü periyotta skor üstünlüğünü koruyan Agü Spor son periyoda 49-42 önde girdi. Karşılaşmanın son dakikalarında öne geçen İstanbul Üniversitesi müsabakayı 53-52’lik sonuçla kazandı.

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