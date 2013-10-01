Erciş'teki KCK davasında 7 tahliye

Van’ın Erciş İlçesi’nde yaklaşık 1.5 yıl önce KCK’ya düzenlenen operasyonlar kapsamında tutuklanan 7 sanık, bugün görülen üçüncü duruşmada tahliye edildi.

Erciş İlçesi’nde 15 Mayıs 2012’de KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda tutuklanan ve haklarında ’terör örgütüne üye olmak’ suçundan dava açılan 7’si tutuklu 13 kişinin yargılanmasına devam edildi. Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen üçüncü duruşmaya 7’si tutuklu 13 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Gülay Özek'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, yaklaşık 1.5 saat süren duruşmada sanık avukatları, 17 aydan bu yana müvekkillerinin tutuklu olduğunu belirterek tahliyelerini talep etti. Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti tutuklu bulunan 7 sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verirken duruşmayı 12 Aralık tarihine erteledi.