Erciş'teki deprem obrukları korkutuyor

T24 - 7.2 büyüklüğündeki depremin vurduğu Van Erciş'te son 3 gün içinde oluşan obruklar her geçen gün artarken, korku yaratıyor.







Erciş İlçesi'nin Çelebibağ Beldesi'nin Van Gölü yakınlarındaki bölümlerinde deprem sonrası içerisi su dolu obruklar oluştu.



İçleri suyla dolan obruklar, gören vatandaşları korkuturken, obrukların son 3 gün içinde oluştuğu belirtildi.



Beldede imamlık yapan Yılmaz İşleyen, obrukların evinin yanında son 3 gün içinde oluştuğunu belirterek, "Ani çöküntüler oluyor ve obruklar her geçen gün artıyor" dedi.



Oluşan obrukları Erciş'teki kriz merkezine bildirdiğini söyleyen İşleyen, "Bu durumu Erciş kriz merkezine bildirdim, ancak onlar bana bu durumu, 'basın mensuplarına' iletmemi isteyerek ilgilenmediler. Madem her şeyle medya ilgilenecek o zaman o kriz masası neden kurulmuş anlayamadım" dedi.



Obrukların kenarlarını kimsenin düşmemesi için kırmızı bezlerin bağladığı çubuklarla işaretleyen İşleyen, jeologların en kısa sürede incelenmesi gereken bir doğa olayı olduğunu söyledi.

