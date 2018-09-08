Erciş'te meydan duvarları Yeşilçam yıldızlarının resimleri ile renklendi

Barbaros KUL / ERCİŞ(Van),(DHA)-VAN\'ın Erciş ilçesindeki Deniz Feneri Meydanı\'nın duvarlarına aralarında polis, öğretmen ve belediye çalışanlarının da bulunduğu gönüllüler tarafından eski sinema sanatçılarının resimleri çizildi.

Erciş\'e 7 kilometre uzaklıkta bulunan, 11 bin metrekare üzerine inşa edilen, büyük çaplı konser, festival ve benzeri etkinliklerinin yapıldığı Erciş sahil yolu Deniz Feneri Meydanı\'nın duvarlarına gönüllüler tarafından sinema dünyasının emektarlarının resimleri çizildi. Gönüllü olarak Mersin\'den gelen ressam ve eğitimci Ebru Deniz, Erciş Kaymakamlığı Özel Kalem Müdürlüğü yapan polis memuru Öznur İnce ve 2 belediye personeli tarafından yapılan resim çalışmaları 11 gün sürdü. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, meydan duvarlarını gönüllü olarak gelip resim çalışması yapan herkese teşekkür ettiğini söyledi. Kaymakam Şirin şöyle konuştu:

\"Deniz Feneri meydanımıza son dokunuşu sinema ve sanat dünyamızın emektarlarının resimleriyle süslediğimiz sanat duvarımızla yaptık. Ressam ve eğitimci Ebru Deniz’in muhteşem yeteneğiyle bezediği duvar çalışmamız ilçemizin yeni yüzüne yakışan bir çalışma oldu. Bu çalışmalarda gönüllü olarak gelip meydanın duvarlarını beyaz perdenin usta oyuncularının resimlerini çizen Deniz ve ekibi polis Öznur İnce ve belediye çalışanlarının yardımı ile dev bir eser ortaya çıktı. Kendilerine teşekkür ediyorum.\"

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