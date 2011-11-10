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Yaşam

Erciş'te ağır hasarlı 5 cami yıkılacak VAN (A.A)

10 Kasım 2011 14:29

-Erciş'te ağır hasarlı 5 cami yıkılacak VAN (A.A) - 10.11.2011 - Van'ın Erciş ilçesinde depremde ağır hasar gören caminin minaresinin evlerinin üzerine düşmesinden korkan bir grup depremzede çadırlarda yaşıyor. Erciş Kaymakamı Ramazan Fani, 7.2 büyüklüğünde depremin yaşandığı Erciş'te yapılan ön incelemeye göre ağır hasarlı 5 cami olduğunu belirterek, ''İlçe müftlüğümüz bir çalışma yapıyor. Ağır hasarlı 5 caminin yıkılması için çalışma başlatıyoruz. Salihiye Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızın şikayetleri doğrultusunda, caminin minarelerinin yıkılma işlemi yapılacak. Öncelikle, vatandaşlarımız için tehlike arz eden camilerimizin minarelerini yıkmaya başlayacağız. Ağır hasarlı minareleri elimizdeki mevcut iş makineleri ile yıkamazsak başka iş makineleri talep edeceğiz'' dedi. Camilerin minareleri dışında ağır hasarlı ve acil yıkılması planlanan 19 bina olduğuna da işaret eden Kaymakam Fani, ''Biz Afet kanununa göre ağır hasarlı 19 bina sahibine tebligat yapmamız gerekiyor. Binanız ağır hasarlı, binanızı 3 gün içinde yıkın dememiz lazım. Biz ağır hasarlı binaların sahiplerine 3 günlük süre veriyoruz. Bu süre içinde itiraz etmezlerle binaları yıkacağız. İtiraz olursa da 3 gün içinde itirazları değerlendirip, bina sahiplerine bilgi veriyoruz. Binaları hukuki prosedür içinde, tüm hak sahiplerine ulaşarak yıkmamız lazım'' diye konuştu.

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