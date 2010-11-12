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ERCİŞ'TE 45 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI  ERCİŞ (A.A)

12 Kasım 2010 17:49

-ERCİŞ'TE 45 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI  ERCİŞ (A.A) - 12.11.2010 - Van'ın Erciş ilçesi Çelebibağı beldesindeki anne ve 4 çocuğunun öldürülmesi olayı ile ilgili 45 kişinin ifadesinin alındığı öğrenildi. İlçenin Çelebibağ beldesinde 9 Kasım'da bir evde anne ve 4 çocuğunun ölü bulunması olayı ile ilgili başlatılan soruşturmada görev yapmak için 15 kişilik bir uzman ekip oluşturuldu. Olay yerinden alınan deliller doğrultusunda cinayetin daha çok hırsızlık boyutunun araştırıldığı elde edilen delillerin de incelenmek üzere Van Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderildiği öğrenildi. 9 Kasım'da, Saide Aslan ile çocukları Sinan, Pınar, Fatma ve Mevlüt, Çelebibağı beldesindeki Yeni Mahalle Yavuz Sultan Selim Caddesi 30. Sokak'taki evlerinde ölü bulunmuştu.

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