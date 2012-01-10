-Erciş'te 2 bin esnaf, depremde 57 milyon lira zarara uğradı -Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aslan: -''İlk depremden sonra esnafın uğradığı zararın tespiti için kurulan komisyonun yaptığı çalışmaya göre, ilçedeki 2 bin esnaf, 57 milyon lira mal kaybı yaşadı'' (Fotoğraflı-Görüntülü) VAN (A.A) - 10.01.2012 - Ali Dağer/Seracettin Seçkin - Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Aslan, ilk depremden sonra esnafın uğradığı zararın tespiti için kurulan komisyonun yaptığı çalışmaya göre, ilçedeki 2 bin esnafın 57 milyon lira mal kaybı yaşadığını söyledi. Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Ekim'de meydana gelen depremde Erciş'te ticari hayatın yoğun olduğu Vanyolu, Zeylan, Alkanat ve Kışla caddelerinde 84 çok katlı binanın yıkıldığını bildirdi. Vanyolu Caddesi başta olmak üzere yıkılan ve ağır hasar gören binaların alt katlarının mobilya, beyaz eşya, konfeksiyon ve market gibi iş yerleri olduğunu ifade eden Aslan, şöyle konuştu: ''Yıkılan binaların altında iş yeri bulunan esnafın sermayesi çöp oldu. Depremin ardından Ticaret ve Sanayi Odası, Belediye, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Vergi Dairesi görevlilerinden oluşan bir hasar tespit komisyonu kuruldu. Komisyonun yaptığı çalışmaya göre, ilçedeki 2 bin esnaf, 57 milyon lira mal kaybı yaşadı. Bu zararın 48 milyon lirası, Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı olan esnafa aittir. Bu rakam, yıkılan iş yerlerinin içinde malın toplam değeridir. Binaların ve konutların maliyeti bu rakama dahi değil.'' Van Ekonomi Konseyi üyeleri olarak geçen ay içinde Ankara'da ilgili bakanlarla yaptıkları görüşmelerde esnafa 57 milyon hibe verilmesi taleplerini ilettiklerini belirten Aslan, ''Bazı bakanlarımız bu konuda destek sunacaklarını söylediler. Ancak şimdiye kadar somut bir adım atılmadı. Bu depremin en büyük mağduru esnaftır. Burada hayatın normale dönmesi için esnafın ayağa kaldırılması gerekiyor'' dedi. -İlçenin ticaret merkezi konumundaki Vanyolu Caddesi'nde sessizlik hakim- Erciş'in ticaret merkezi konumunda olan ancak depremde iş yerlerinin büyük bölümünün yıkıldığı Vanyolu Caddesi'nde, iş yeri hasar görmeyen esnaf ise ayakta kalma mücadelesi veriyor. Vanyolu Caddesi'nde lokanta işletmeciliği yapan Orkun Delibaş, bu caddedeki esnafın depremden önce sadece Erciş ilçesine değil, Patnos, Ahlat, Adilcevaz, Muradiye'ye gibi çevre ilçelerine de satış yaptığını bildirdi. Ticaretin kalbi konumunda olan caddede depremden sonra derin bir sessizliğin hakim olduğunu ifade eden Delibaş, zarara uğrayan esnaf için devlet desteği beklediklerini kaydetti. -''İlçe esnafı olarak bu afetten kendi başımıza çıkmamız mümkün değil'' Esnaf Osman Kaya ise depremden önce Vanyolu Caddesi'ndeki bazı iş yerlerinin yıllık kira bedelinin 100 bin liraya yaklaştığını anlatarak, şunları söyledi: ''İlçenin en eski ve en modern caddesiydi. Lüks alışveriş merkezleri ve lokantaların bulunduğu caddede şimdi enkaz yığınları var. Binaların bir kısmı kendiliğinden yıkıldı, bir kısmı da ağır hasarlı olduğu için alınan karar çerçevesinde yıkıldı. Halen yıkılmayı bekleyen binalar var. Ağır hasarlı binaların da bir an önce yıkılarak enkazdan temizlenmesini ve caddenin yeniden düzenlenmesini istiyoruz. İlçe esnafı olarak bu afetten kendi başımıza çıkmamız mümkün değil, devletin gerekli desteği vererek caddemizin ve Erciş'in eski ihtişamına kavuşmasını bekliyoruz.'' (AD-SEC-YÖ-RİN)