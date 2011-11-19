-Erciş'te 2 bin 493 aile göç için başvuruda bulundu ERCİŞ (A.A) - 19.11.2011 - Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekimde meydana gelen deprem felaketinin ardından 2 bin 493 ailenin başka illere göç etmek için başvuruda bulunduğu bildirildi. Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Aile ve Sosyal Politikalar Erzurum İl Müdürü Sultan Murat Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki depremzedelerin ihtiyaçlarının belirlenerek giderilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti. Erciş'te Aile ve Sosyal Politikalar, Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları personelinden oluşan 80 kişilik bir ekiple tek tek hane taraması yaparak, vatandaşların ihtiyaçlarını tespit etme ve gidermeye çalıştıklarını anlatan Aydın, günde 900 haneye ulaşıldığını ve çok acil yardıma ihtiyacı olan ailelerin gereksinimlerinin 24 saat içinde karşılandığını, diğerlerinin de bir iki gün içinde temin edildiğini bildirdi. Aydın, deprem bölgesinde bazı ailelerin de korku, kışı daha rahat geçirmek amacıyla yakınlarının da olduğu başka illere göç etmek için başvuruda bulunduğunu, bu kişilere de yardımcı olduklarını ifade etti. Merkez olarak göç etmek isteyen ailelerin başvurularını alarak, onları kiralanan otobüslerle belirli bir planlama içerisinde gitmek istedikleri illere gönderdiklerini belirten Aydın, şunları kaydetti: ''Şu ana kadar toplam 2 bin 493 aile başka illere gönderilmek üzere başvuruda bulundu. Ortalama bir aile 7-8 kişiden oluştuğu dikkate alınırsa, 17-18 bin kişi, göç etmek için müracaatta bulundu. Bu aileleri, istedikleri illere planlama dahilinde otobüslerle gönderiyoruz.'' Başvuruda bulunanların Başbakanlık genelgesi ile il valiliklerince hazır edilen barınma merkezlerine gönderildiğini ifade eden Aydın, bugün ve yarın 874 kişinin naklinin gerçekleştirileceğini bildirdi. Aydın, ayrıca 820 hanenin de kendi imkanlarıyla başka illere gitmek için 'depremzede belgesi' aldığını ifade etti. Bazı ailelerin, ''devletin göç eden ailelere otobüs ve ihtiyaçları için para verdiği'' söylentisiyle başvuruda bulunduğunu ifade eden Aydın, bu kişilerin kendilerine telefonla ulaşılarak nakil için otobüs tahsis edildiği bilgisi verildiğinde göçten vazgeçtiğini söyledi.