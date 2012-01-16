-Erciş'in 'Minik habercileri'ne ödül İSTANBUL (A.A) - 16.01.2012 - Özel bir okul tarafından düzenlenen ''2011 Yılının En İyileri Ödülleri'' kapsamında verilecek ''Özel Ödül'', Van'ın Erciş ilçesinde deprem felaketini yaşayan ve buradaki çocukların sesini duyurmak için haberciliğe başlayan çocuk muhabirlere verilecek. Özel Alev Okullarından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ve 12-19 yaş arasındaki 338 öğrenci tarafından 18 kategoride yılın en iyilerinin belirlendiği anket sonucu, ''Onur Ödül''ü Van depreminde hayatını kaybeden DHA muhabirleri Cem Emir ve Sebahattin Yılmaz adına verilecek Acun Ilıcalı, Bay J, Cüneyt Özdemir, Çağatay Ulusoy, Erdil Yaşaroğlu, Eyvah Eyvah ekibi, Güneri Cıvaoğlu, Hadise, Mehmet Ali Alabora, Levent Kazak, Mahir İpek, Serhat Kılıç'tan oluşan ''Heberler'' ekibi, Mehmet Yaşin, oyuncu Nur Fettahoğlu, Rıdvan Dilmen, Güntekin Onay, Yılmaz Özdil ve Zülfü Livaneli gibi isimler de öğrenciler tarafından ödüle değer bulundu. Öte yandan, ''Özel Ödül'' ise Van'ın Erciş ilçesinde deprem felaketini yaşayan ve Gündem Çocuk Derneği öncülüğünde, ''Erciş'in Genç Sesi'' adlı medya grubu oluşturarak ''Haber Fareleri'' adlı gazeteyi çıkarıp internet üzerinden yayın yapmaya başlayan çocuk muhabirlere verilecek. Ödül töreni, 18 Ocak Çarşamba günü Özel Alev Okulları'nın Şile Ömerli'deki yerleşkesinde yapılacak.