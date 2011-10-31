-Erciş'e Öğretmen Evi yapılacak ANKARA (A.A) - 31.10.2011 - Milli Eğitim Vakfı (MEV), Van'da yaşanan depremin ardından hayatını kaybeden öğretmenlerin anısına Erciş'te öğretmen evi yapacak. MEV Merkez Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Özçukurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van'da 64 öğretmenin hayatını kaybettiğini, 40 öğretmenin de henüz kayıp olduğunu söyledi. Erciş'te öğretmenlerin toplanabilecekleri bir yer olmadığını ve kafelerde bir araya geldiklerini belirten Özçukurlu, ''O öğretmenlerin anısına Erciş'te güzel bir öğretmen evi yapacağız'' dedi. Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak, Bakanlığın isteğine bağlı olarak bir okul yapıp donatabileceklerini veya öğrenci yurdu yapmak istediklerini anlatan Özçukurlu, ''Başka okul yaptırma talebinde bulunanlar da var. Belki öğrenci yurdu yaptıran olmayacak, biz yapacağız. Bu binalar, depreme dayanıklı olarak yapılacak'' diye konuştu. Van'daki depremde hayatını kaybeden öğretmenlerin çoğunun yeni atandığını belirten Özçukurlu, bu öğretmenlerin geride bıraktıkları ailelerine bir sosyal güvenceleri olmadığını söyledi. Hayatını kaybeden öğretmenlerin ailelerinin durumlarını araştırdıklarını belirten Özçukurlu, şöyle devam etti: ''Muhtaç olan, ihtiyacı olanlara maddi katkıda bulunacağız. Çünkü, Yalova, Düzce, Sakarya, Kocaeli depremlerinde bu uygulamayı o zaman yaptık. Bu öğretmenlerden çocuğu olanlara çocuklarının eğitimleri süresince yatılı bölge okullarında, pansiyonlu ilköğretim okullarında okutmak suretiyle bütün masraflarını karşılayacağız. Bunun yanı sıra özel okulda okumak isteyen olursa, onları da özel okullarımızda değerlendireceğiz. Biliyorsunuz Ankara, İstanbul ve İzmir'de özel okullarımız var'' -''Depreme dayanıklılık tespiti yaptırmıştık''- Hasar görmüş okulların onarımlarına da yardımcı olacaklarını vurgulayan Özçukurlu, ''Bir örnek vereyim, Bingöl depreminde Serkan Ayaz adında genç bir öğretmen, 34 öğrenciyi enkaz altından kurtarıyor. 35. öğrenciyi kurtarırken enkazın altında kendisi kalarak, hayatını kaybediyor. Biz bu öğretmenin anısına Bingöl'de 24 derslikli bir okul yaptık ve hizmete açtık. Bu öğretmenin ismini verdik okula'' diye konuştu. Bir ülkenin kaderinin eğitimle değişeceğini ifade eden Özçukurlu, öğretmenlerin, öğrencilerin ve eğitimin yanında olduklarının, bütün imkanları bunun için seferber ettiklerinin altını çizdi. Özçukurlu, ''Ben en kısa zamanda Van'a gideceğim. Erciş'in merkezi bir yerinde öğretmen evi için yer tespiti yapacağız'' dedi. 1999-2000 depreminden sonra, doğu ve güneydoğu illerindeki okulları, yatılı bölge okullarını incelemek için aralarında ODTÜ, Boğaziçi, İstanbul Teknik, İstanbul üniversitelerinden akademisyenlerin bulunduğu bir heyet oluşturduklarını belirten Özçukurlu, bu okulların depreme dayanıklıklarını tespit ettirdiklerini söyledi. Bu konuya ilişkin hazırlanan raporu dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'e verdiklerini anlatan Özçukurlu, ''Baktım o okullardan yıkılan yok. İnceledim. Van'da yıkılan okul bizim tespit yaptırdığımız okullar arasında yok'' dedi. Bu bölgelerdeki okulların çoğunluğunun yatılı olduğunu ve bu nedenle tespit çalışmasında yatılı bölge okullarına ağırlık verdiklerini anlatan Özçukurlu, ''Bakanlığa sunduğumuz raporda, 'şu okullar birinci, şu okullar ikinci derecede depreme dayanıklı, takviyesi yapılmalıdır' denildi'' diye konuştu. -''Hayırseverleri bekliyoruz''- Okulların da, bütün yapıların da deprem yönetmeliği esaslarına göre yapılması gerektiğini vurguyan Özçukurlu, ''Denetim firmalarını bunu çok iyi incelemelidirler, denetlemelidirler. Ben denetim firmalarını görüyorum, usulen yönetmelikte var diye A mühendisini, B mühendisini denetmen yazıyorlar. Adam inşaatı bile görmüyor, aydan aya maaşını alıyor. Onun için devletin bunun üzerinde ciddi bir şekilde durması lazım'' diye konuştu. Özçukurlu, ''Müteahhitlerin kumdan, çimentodan, demirden çalmaması lazım. Bütün mesele oradan kaynaklanıyor'' dedi. Van'da yaşan depremin ardından Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ile henüz görüşemediğini ifade eden Özçukurlu, kurum olarak bütün güçleriyle yardımcı olmaya çalıştıklarını ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın önerilerine uyduklarını belirtti. Özçukurlu, ''Hayırsever, kurum, kuruluş ve vatandaşları Milli Eğitim Vakfı'na yardıma davet ediyoruz. Çünkü vatandaşları uyarmamız lazım, yapacakları bağışlar vergiden düşecek. Van'daki depremzedelere okul, yurt, öğretmen evi yaparak ve maddi katkıda bulunarak toplam 5 milyon TL'lik yardımda bulunmuş olacağız'' dedi.