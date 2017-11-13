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Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yaşar, yol çalışmalarını denetledi

Kenan AŞÇIOĞLU/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'da, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, ilçe merkezinde sürdürülen yol ve asfalt çalışmalarını denetledi

13 Kasım 2017 19:40

Kenan AŞÇIOĞLU/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN\'da, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, ilçe merkezinde sürdürülen yol ve asfalt çalışmalarını denetledi.
Erciş Belediyesi tarafından ilçede başlatılan yol genişletme ve asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam sürüyor. Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yaşar, çalışmaları son aşamaya gelinen Çınarlı Caddesi\'ndeki çalışmaları denetledi.
Yaşar, belediye olarak Erciş\'te güzel hizmetlere imza attıklarını belirterek, şöyle konuştu:
\"İlçe merkezindeki Çınarlı Caddesi önemli bir güzergâh. İlçe merkezimizdeki birçok cadde gibi bu caddemizde de asfalt çalışmalarında sona gelindi. Van Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle bu çalışmaları yürütüyoruz. Bizlere bu konuda desteklerini esirgemeyen Van Valimiz ve Belediye Başkan Vekili Sayın Murat Zorluoğlu\'na sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Erciş ilçemize ayrı bir önem veriyor. Bütün Erciş halkı adına kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah Erciş\'te her şey daha güzel olacak. Kasım ayı sonu itibarıyla ilçede başlattığımız asfalt çalışmalarımız bitecek. Herkese hayırlı olsun.Erciş halkı hizmetin en iyisine layıktır.\"
Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, daha sonra yapımı devam eden Erciş sahil yolunda incelemelerde bulundu.

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