Erçelebi'den Kılıçdaroğlu'na: Siyasetinize Ecevit'i ve Demokratik Solcular'ı alet etmeyiniz

T24 - Kılıçdaroğlu'nun Ecevit ile ilgili sözlerine sitem eden DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi, "Sayın Kılıçdaroğlu, lütfen bundan sonra siyasetinize Ecevit'i ve Demokratik Solcular'ı alet etmeyiniz. Siz kendi yolunuzda biz kendi yolumuzda siyasete devam edelim. Lütfen kendi siyasi ikbaliniz için Ecevit'i kalkan olarak kullanmayınız. Unutmayınız ki Ecevit Hükümeti, terörü bitiren hükümettir. Ecevit, terörist başını yakalayıp mahkum eden Başbakan'dır. Hiçbir zaman, Tayyip Erdoğan'la Ecevit'i aynı kefeye koymayınız. Bunu ne halkımız ne tarih ne Allah ne de kul affeder.” şeklinde konuştu. DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecinde DSP'lilerin Ecevit sevgisini istismar ettiğini savunarak, “Sayın Kılıçdaroğlu, lütfen bundan sonra siyasetinize Ecevit'i ve Demokratik Solcular'ı alet etmeyiniz” dedi.

Erçelebi, yaptığı yazılı açıklamada, “CHP Genel Başkanı, 12 Haziran seçimleri öncesinde taktığı Ecevit kasketi ile halktan oy istemiş, ancak seçimin hemen ardından 'Ecevit Hükümeti de İmralı ile görüşüyordu' diyerek halkı aldattığını, gerçekte AKP ile aynı çizgide olduğunu itiraf etmiştir” iddiasında bulundu.

“Kılıçdaroğlu'nun, seçim sürecinde Demokratik Sol Partililer'in Ecevit sevgisini ve temiz duygularını istismara bile cüret ettiğini” öne süren Erçelebi, CHP liderinin kampanya sürecinde “Bu sefer AKP'yi yeneceğiz, sakın oylarınızı başka yere vermeyin, oyları bölmeyin” dediğini ancak buna rağmen yüzde 25 oy alabildiğini belirtti.



"Ecevit'in kemikleri sızlamıştır"

Erçelebi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Kılıçdaroğlu, vatansever, Ecevit sevgisi ile yüreği çarpan halkımızın duygularını istismar etmesi yetmezmiş gibi, Ecevit dönemine, utanmadan, sıkılmadan, AKP gibi çamur atmaktan geri durmamıştır. Maskesini indirdiğinde, yüzünde beliren 'ampul' ışığı ile gözleri kamaştığından, hangi kulvarda siyaset yaptığını şaşırmış görünen Sayın Kılıçdaroğlu'nun, AKP'nin duble yolunda siyasete devam ettiğini gören ve CHP'ye oy veren halkımızın duyguları incinmiştir. Kılıçdaroğlu, bu açıklaması ile Ecevit'in kemiklerini sızlatmıştır.

Sayın Kılıçdaroğlu, beyninizin arkasındaki düşünce, eğer İmralı canisinin de içinde bulunduğu teröristlere bir genel af ise lütfen kimseden gizlemeden açıklayınız. Sayın Kılıçdaroğlu, lütfen bundan sonra siyasetinize Ecevit'i ve Demokratik Solcular'ı alet etmeyiniz. Siz kendi yolunuzda biz kendi yolumuzda siyasete devam edelim. Lütfen kendi siyasi ikbaliniz için Ecevit'i kalkan olarak kullanmayınız. Unutmayınız ki Ecevit Hükümeti, terörü bitiren hükümettir. Ecevit, terörist başını yakalayıp mahkum eden Başbakan'dır. Hiçbir zaman, Tayyip Erdoğan'la Ecevit'i aynı kefeye koymayınız. Bunu ne halkımız ne tarih ne Allah ne de kul affeder.”

