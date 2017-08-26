T24 LogoT24 Logo
Spor

Ercan Taner: Galatasaray ilk iki haftada uzay takımı ilan edildi; oyunu çok iştahlı

"Yönetim bile şampiyon olmuşçasına tekne gezisi düzenledi boğazda"

26 Ağustos 2017 14:01

Habertürk yazarı ve spor yorumcusu Ercan Taner, Galatasaray'ın Sivasspor karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetten sonra Sivasspor'un da skora rağmen etkili oyununa değinerek, "Galatasaray'ı ilk iki haftada uzay takımı ilan ettiler" yorumu yaptı. Taner ayrıca Galatasaray'ın oldukça iştahlı bir futbol oynadığını söylerek sarı-kırmızılı ekibin oynadığı futbola övgüde bulundu. 

Deneyimli yorumcu, ligin uzun bir maraton olduğunun altını çizerek, sarı-kırmızılı takımın hafta içinde düzenlediği tekne gezisini, "Yönetim bile şampiyon olmuşçasına tekne gezisi düzenledi boğazda, oyuncularına..." sözleriyle eleştirdi.

Ercan Taner'in 26 Ağustos 2017'de Habertürk'te "Lezzetli oyun" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

1- Lig, uzun ve ince bir yoldur... Bu yol bazen virajlı, bazen yokuşlarla doludur... Bu yolda, gül bahçeleri ve dikenler vardır...

2- Biliyorum, çok zirai ve karayollarını tarif eden bir başlangıç oldu, ama ilk iki haftada Galatasaray’ı, uzay takımı ilan ettiler...

3- Buna herkes inandı, yönetim bile şampiyon olmuşçasına, tekne gezisi düzenledi boğazda, oyuncularına...

4- Samet Aybaba, dün şöyle demişti: “Onlar tempo yaparsa, biz de yapacağız, aynısını”... İlk yarının sonuna kadar hiç ezilmedi Sivas...

5- Kayseri ve Osmanlı, Galatasaray’ı hiç zorlayamamıştı. Dün gece şunu gördüm. Kendi yarı sahasını çok iyi kapatan takımlar karşısında Galatasaray zorlanır...

6- Linnes’in yerine, herhalde hakiki bir sol kanat, savunma bulunacak... Norveçli oyuncuların genetiğinde kuvvet ön plandadır. Linnes, hem oyun kurucu bek değil, hem de çok etkisiz...

7- Taraftarın muhteşem çoşkusunu, çok koşarak, pres yaparak oyuna yansıtmak istedi ilk yarıda Galatasaray, ama presi, Sivasspor tek paslarla kırarken, zorlanmadı...

8- Tolga, bu sezona çok iyi başladı. Orta alandan, dikine, forvet bölgesine attığı toplar çok başarılı... Golleri atması, onun ve takım adına çok olumlu...

9- Belhanda, sıkı markaj altında, gölge adamı oynuyor. Bu durum, önümüzdeki haftalar için sıkıntı demek...

10- Hücum prensipleri içinde kullanacağınız lider bir oyuncu vardır. Galatasaray’da bu oyuncu, tartışmasız Gomis, ama hücum setlerinde, çok daha fazla başrole çıkarmalı orta alan onu...

11- Galatasaray’ın oyun iştahına gelince... Mükemmel esnaf lokantaları vardır Sirkeci’de... Dükkana girince, nefis yemek kokularından, ne yiyeceğinizi şaşırırsınız... O dakikaları bize yaşattı Cim bom bom...

12- Tudor, Tolga’yı alkışlatmak için, oyundan çıkardı. Ben yadırgadım... Çıkaracaksan, bekle 85’i, çünkü Tolga, almış başını, sırtlamış takımı gidiyor...

13- Galatasaray’ın oyun içindeki dinamizm ve kondisyonu, şu an için ideal... Yalnız, savunmanın ortası bu maçta sırıtmadı, ama ben, uyum konusunda problem olabileceği kanaatini hala taşımaktayım...

14- Galatasaray için şu anda işler çok iyi gidiyor... Ama bu maratonun, yağmurlu, fırtınalı ve karlı günlerinde bakalım ne olacak?

ETİKETLER

GalatasarayErcan tanerlezzetli oyunuzay takımıilan edildisivasspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24