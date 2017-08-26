Ercan Taner: Galatasaray ilk iki haftada uzay takımı ilan edildi; oyunu çok iştahlı

Habertürk yazarı ve spor yorumcusu Ercan Taner, Galatasaray'ın Sivasspor karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetten sonra Sivasspor'un da skora rağmen etkili oyununa değinerek, "Galatasaray'ı ilk iki haftada uzay takımı ilan ettiler" yorumu yaptı. Taner ayrıca Galatasaray'ın oldukça iştahlı bir futbol oynadığını söylerek sarı-kırmızılı ekibin oynadığı futbola övgüde bulundu.

Deneyimli yorumcu, ligin uzun bir maraton olduğunun altını çizerek, sarı-kırmızılı takımın hafta içinde düzenlediği tekne gezisini, "Yönetim bile şampiyon olmuşçasına tekne gezisi düzenledi boğazda, oyuncularına..." sözleriyle eleştirdi.

Ercan Taner'in 26 Ağustos 2017'de Habertürk'te "Lezzetli oyun" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

1- Lig, uzun ve ince bir yoldur... Bu yol bazen virajlı, bazen yokuşlarla doludur... Bu yolda, gül bahçeleri ve dikenler vardır...

2- Biliyorum, çok zirai ve karayollarını tarif eden bir başlangıç oldu, ama ilk iki haftada Galatasaray’ı, uzay takımı ilan ettiler...

3- Buna herkes inandı, yönetim bile şampiyon olmuşçasına, tekne gezisi düzenledi boğazda, oyuncularına...

4- Samet Aybaba, dün şöyle demişti: “Onlar tempo yaparsa, biz de yapacağız, aynısını”... İlk yarının sonuna kadar hiç ezilmedi Sivas...

5- Kayseri ve Osmanlı, Galatasaray’ı hiç zorlayamamıştı. Dün gece şunu gördüm. Kendi yarı sahasını çok iyi kapatan takımlar karşısında Galatasaray zorlanır...

6- Linnes’in yerine, herhalde hakiki bir sol kanat, savunma bulunacak... Norveçli oyuncuların genetiğinde kuvvet ön plandadır. Linnes, hem oyun kurucu bek değil, hem de çok etkisiz...

7- Taraftarın muhteşem çoşkusunu, çok koşarak, pres yaparak oyuna yansıtmak istedi ilk yarıda Galatasaray, ama presi, Sivasspor tek paslarla kırarken, zorlanmadı...

8- Tolga, bu sezona çok iyi başladı. Orta alandan, dikine, forvet bölgesine attığı toplar çok başarılı... Golleri atması, onun ve takım adına çok olumlu...

9- Belhanda, sıkı markaj altında, gölge adamı oynuyor. Bu durum, önümüzdeki haftalar için sıkıntı demek...

10- Hücum prensipleri içinde kullanacağınız lider bir oyuncu vardır. Galatasaray’da bu oyuncu, tartışmasız Gomis, ama hücum setlerinde, çok daha fazla başrole çıkarmalı orta alan onu...

11- Galatasaray’ın oyun iştahına gelince... Mükemmel esnaf lokantaları vardır Sirkeci’de... Dükkana girince, nefis yemek kokularından, ne yiyeceğinizi şaşırırsınız... O dakikaları bize yaşattı Cim bom bom...

12- Tudor, Tolga’yı alkışlatmak için, oyundan çıkardı. Ben yadırgadım... Çıkaracaksan, bekle 85’i, çünkü Tolga, almış başını, sırtlamış takımı gidiyor...

13- Galatasaray’ın oyun içindeki dinamizm ve kondisyonu, şu an için ideal... Yalnız, savunmanın ortası bu maçta sırıtmadı, ama ben, uyum konusunda problem olabileceği kanaatini hala taşımaktayım...

14- Galatasaray için şu anda işler çok iyi gidiyor... Ama bu maratonun, yağmurlu, fırtınalı ve karlı günlerinde bakalım ne olacak?