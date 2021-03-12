Ercan Taner: Avrupa kupalarında, figüran ülke olma yolunda süratle ilerliyoruz

Sözcü gazetesi yazarı ve futbol spikeri Ercan Taner, Türkiye'de oynanan futbolun durumu ve Avrupa kupalarındaki geleceğimize ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Taner, "Buna eminim. Avrupa kupalarında, figüran ülke olma yolunda süratle ilerliyoruz" dedi.

Taner, "Maskeli, mesafeli, eve kapalı bir dünyada yaşıyoruz. Akşamları, dizi, film ve maç üzerine düzenlenmiş, mecburi bir programımız var. Pandemi koşulları, sinir sistemimizi bayağı bozdu. Maçları izliyoruz… İngiltere'de, Şampiyonlar Ligi'nde, futbol gerçekten oynanıyor, ben zevk alıyorum. Ya bizim lig? UYKU getiren maçlar, ikili mücadelelerde, canhıraş çığlıkla, kendini yere atıp 2 dakika sonra ayağa kalkan futbolcular, maç sonu kaybeden tarafın, atomu parçalayıp yaptığı açıklamalarla, iyice kötüye giden futbolumuz, yakında dibi görecek. Buna eminim. Avrupa kupalarında, figüran ülke olma yolunda süratle ilerliyoruz. Hakemler, VAR hakemleri, standart tutturma konusunda büyük sorun yaşıyorlar. Onlar da iyi değiller" diye yazdı.

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