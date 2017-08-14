Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ın Antalyaspor'u kendi evinde 2-0 mağlup ettiği maçtan sonra Habertürk yazarı ve spor yorumcusu Ercan Taner, "Atiba pili bitmiş cep telefonu gibi, formayı Medel'e teslim edecek" yorumunda bulundu.

Antalyaspor'un sıkça faul yapmasına dikkati çeken deneyimli yorumcu, siyah-beyazlıların taraftar olmadan temposu düşük bir oyun sergilediğine de dikkati çekti.

Ercan Taner'in 14 Ağustos 2017'de Habertürk'te "Kazanan daima haklıdır!" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

1- Öyle bir ilk yarıydı ki, sıkıntıdan patladım...

2- Antalyaspor, basketbolda Yugoslav faulu diye tarif ettiğimiz oyun tarzını benimsemiş... Hep faul, hep faul...

3 - Beşiktaş, seyircisiz atak geliştiremiyor... Orta saha üretken değil...

4- Caner hariç, kanat organizasyonları çok yetersiz bir Beşiktaş vardı, ilk yarıda...

5- Pepe’yi özellikle takip ettim. Kendi yarı sahasından, rakip savunmanın arasına attığı toplar çok iyi...

6- Duran toplarda, hem savunma hem de hücumda, zamanlaması mükemmel derken, golü attı...

7- Pepe’yi hücumda hava toplarında ne kadar iyi kullanırsan, o kadar maç kazanırsın ilkesini, zaten Real Madrid’den biliyoruz...

8- Şenol Güneş, şampiyon olmuş kadroyla başladı, Pepe hariç... Bu karara saygı duyarım, ama bu takımın birinci santrforu, tartışmasız Negredo olacak... Bu belli...

9- Talisca, tam hazır değil, hatta bitik hala... Oğuzhan, oyuna ağırlığını koyamadı. Atiba, formayı Medel’e teslim edecek, çünkü pili bitmiş cep telefonu gibi oynuyor...

10- Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkmak istiyorsa, şartları zorlayacak ve uluslararası tecrübesi olan bir stoperi mutlaka kadrosuna katacak!

11- Tosic’in iyi niyeti, bu ligde ancak iş yapar...

12- Babel, sezon başı değil, sonu yaklaşmış gibi, çok kuvvetsiz geldi bana... Böyle olmaz!

13- Tosun Paşa’nın penaltı pozisyonunda karar, bana göre yanlış... Çok kolay penaltı verdi Cüneyt Çakır...

14- Tolgay, Oğuzhan değişikliği için Şenol Güneş geç bile kaldı... Oğuzhan çok formsuzdu dün akşam...

15- Beşiktaş çok iyi oynamadı, bu oyunda iyi oynamadan da üç puan almak önemli...

Antalyaspor’un eksiklerini biliyorum, ama adam adama markajla, deplasmanda büyük maç kazanmak hayaldir...