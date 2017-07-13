Ercan Taner: 10 numara Hagi'dir, Alex'tir, Sergen'dir; Sneijder'i tarif eder bana

Spor yorumcusu ve Habertürk yazarı Ercan Taner, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda oynayacağı Östersunds maçı öncesi yorumda bulundu. Sarı-kırmızılılarda yaşanan, '10 numara'nın Wesley Sneijder'den alınıp yeni transfer Younes Belhanda'ya verilmesi krizine de değinen Taner, "10 numara; Hagi'dir, Alex'tir, Sergen'dir... 10 numara Sneijder’ı tarif eder bana. Çünkü o, 10 numara olarak çoktan tarihe geçti bile..." diye yazdı.

Östersunds'un sürpriz yapmayacağını düşündüğünü belirten Taner, maçın kağıt üzerinde değil; sahada kazanıldığına vurgu yaptı.

Ercan Taner'in 13 Temmuz 2017'de Habertürk'te yayımlanan "Östersunds Galatasaray" başlıklı yazısı şöyle:

İsveç futbolu, biliyorsunuz o eski parlak dönemlerini mumla arıyor artık.. Endüstri geliştikçe, Avrupa kupalarının bir zamanlar korkutucu takımları olan Malmö ve Göteborg, artık yok... Geçen sezon, kendi ligini sekizinci bitirmiş, İsveç kupasını kazanarak Avrupa Ligi’ne katılan, öyle fırtına falan estiremeyen bir takımla oynayacak Galatasaray, bu akşam... Mevsime göre, akşamları hava 7 derece. Temmuz ayında yağış ortalaması çok yüksek olan Östersund şehrinde, her an sağanak yağmura yakalanabilirsiniz... Jamkaft Arena’ya bu akşam, 8 bin seyirci anca gelir. Normal koşullarda Galatasaray için zor maç değil... Fakat rakip, ligine devam ediyor, maç ritmini yakalamış, bu husus baş ağrıtabilir. Östersunds’un piyasa değeri 7 milyon Euro.

1996’da kurulmuş Östersunds, bir sürpriz yapabilir mi? Hiç sanmıyorum. Fakat şu sözü hatırlatmam lazım: Maç kağıt üzerinde değil, sahada kazanılır...

10 numaralı forma...

Bir oyuncuya 10 numaralı forma verirsen, ondan beklediklerin çok farklıdır. Neler beklersin 10 numaradan?

10 numara; liderdir...

10 numara; maç kazandırır...

10 numara; sana kupa kazandırır...

10 numara; saha içi mimarındır senin...

10 numara; saha dışında da temsilcisidir formanın...

10 numara; Hagi’dir, Alex’tir, Sergen’dir...

10 numaralar; Dünya Kupası getirir size...

10 numara; Pele’dir, Maradona’dır, Zidane’dır..

10 numaralı forma çok ağırdır, herkes taşıyamaz...

10 numaralı forma, bir gecede sahip değiştirmez...

10 numara, Sneijder’ı tarif eder bana. Çünkü o, 10 numara olarak çoktan tarihe geçti bile...

Spor kültürü üzerine...

Ntv Spor’da, Wimbledon yayınladığımız dönemler... Canlı yayında, yarı final oynanıyor... Ben de izliyorum, normal olarak... O sırada bilgisayarıma bir mail geldi.. “Yazıklar olsun! Etrafta bir sürü transfer haberi var, siz tenis yayınlıyorsunuz. Bu mu sizin yayın anlayışınız?” diye...

Valla dondum kaldım... Temmuz ayında, dünyanın en önemli spor organizasyonunu yayınlıyorsunuz ve böyle bir tepki ile karşılaşıyorsunuz... Biraz geriye gitmiştim o yazıyı okuyunca, televizyonda ilk okuduğum haber aklıma gelmişti: “Fransa Bisiklet Turunu, Bernard Hinault kazandı...”Bizde, maalesef spor deyince akla sadece futbol geliyor her sene, yazık...

Yine doping...

Daily Mail, FIFA içinden aldığı haberi yazdı. 34 futbolcu, şüpheli olarak incelemede... Yasaklı madde kullanmışlar. Tamam olabilir... Ama bunlardan beşi, 2018 Dünya Kupası’nın ev sahibi Rusya’dan... Kanunnikov, Akinfeev, Glushakov, Samedov, Zhirkov... İddia ise çok vahim; doping örnekleri, test sırasında değiştirilmiş... Amaç, maç kazanmak, kupa almak tabii ki... Ben ne yapayım böyle kupayı!