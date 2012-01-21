-Ercan: ''Önemli olan 3 puandı'' GAZİANTEP (A.A) - 20.01.2012 - Gaziantepspor Teknik Direktörü Abdullah Ercan, Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında 3 puan almayı hedeflediklerini ve bunu başardıklarını söyledi. Ercan, Mersin İdmanyurdu maçı sonrasındaki açıklamasında, soğuk ve kaygan bir zeminde zorlu bir karşılaşma yaptıklarını, bu maça galibiyet için hazırlandıklarını belirtti. Sahanın her iki takım açısından da çok kötü olduğunu dile getiren Ercan, şunları kaydetti: ''Bizim için bu zorlu maçta asıl önemli olan 3 puan almaktı. Bu maçta çok iyi oynadığımız söylenemez ama çok iyi mücadele ettiğimiz söylenebilir. Galibiyeti çok ihtiyacımız vardı. Önemli olan 3 puandı, bunu da 1 gol atarak başardık çok mutluyuz. Bu galibiyete gerçekten ihtiyacımız vardı, bizim için bu büyük bir moral olur. Umarım ilerleyen haftalarda hem daha iyi oynarız hem de puanlar alırız.'' Ercan, takım olarak eksik futbolculardan dolayı sıkıntıları olduğuna işaret ederek, ''Emre'nin kasığında sorun var, Şenol, bağı kopuk oynuyor, kart cezalısı olan Sosa yok'' diye konuştu. Gaziantepsporlu kaleci Karcemarskas ile Elyasa ise çok soğuk bir havada ve kaygan bir zeminde, iyi mücadele ederek, galip gelmeyi başardıkları için mutlu olduklarını, ilerleyen haftalarda daha çok çalışarak daha büyük başarılara imza atacaklarına inandıklarını ifade etti. -Gaziantepspor cephesi- Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Nurullah Sağlam ise son haftalarda oynadıkları karşılaşmalarda özelikle ikinci yarılarda çok iyi mücadele etmelerine, gol pozisyonları bulmalarına karşın son vuruşlarda başarılı olamadıklarını vurguladı. Gaziantepspor maçının da iyi mücadele ederek, yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremedikleri karşılaşmalardan olduğuna işaret eden Sağlam, ''İyi mücadele ettik ve yakaladığımız gol pozisyonları da var. Ancak şanssız günümüzdeydik, iyi mücadele ettik ama gol atamadık. Top bizi sevmiyor. Rabbim sabrımızı deniyor'' dedi. Sağlam, bir gazetecinin, Mersin İdmanyurdu'nun son haftalardaki puan kayıplarının nedenine ilişkin sorusunu ise şöyle yanıtladı: ''İlk sezonda ideal kadromuzda bulunan 6 futbolcudan yoksunuz. Bu oyuncuların eksik oluşu, bizi olumsuz yönde etkiliyor. Ancak buna karşın maçlarımızda, gol atamasak da futbolcularım iyi mücadele ediyor ve gol pozisyonları da yakalıyor. Ancak gol yollarında sıkıntı var. Umarım, ilerleyen haftalar da biz de bu şanssızlığımızı yeneriz.'' Mersin İdmanyurdu futbolcusu Erman Özgür ise Gaziantepspor maçına galibiyeti için hazırlandıklarını, çok iyi mücadele etmelerine karşın, gol atmayı başaramadıklarını söyledi. Özgür, Gaziantepspor maçında çok fazla gol pozisyonu bulduklarına dikkati çekerek, ''Sahadan yenik ayrılmamıza karşın, gerçekten iyi oynadık ve galibiyete yakın olan taraf olduk. Ancak gol atma başarısı gösteremedik, çok üzgünüz. Bu tür maçları kazanmak zorundayız, umarım ilerleyen haftalarda daha başarılı sonuçlar alırız'' diye konuştu.