'Ercan, Müjde senden zeki'

Bir düğünde buluşan Baykal ve Ercan Karakaş arasında esprili diyalog: Deniz Bey, Müjde görmüş herkes sizi öpüyormuş, ben de geldim öpüşelim... Baykal: Bak gördün mü Müjde senden zeki



Eski parti yöneticilerinden Yaşar Seyman’ın oğlunun düğününe katılarak nikah şahitliği yapan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, bu sayede pek çok eski arkadaşı ile bir araya geldi. Baykal’ın en fazla ilgi gösterdiği isim sanatçı Arif Sağ oldu. Eski SHP milletvekili de olan Arif Sağ, Baykal’a ağır eleştirilerde bulunmuştu.



‘Baykal’a sahip çıkma zamanı’



Düğünde Baykal’ın yanına gelerek bir süre sohbet eden Sağ, sahnede de kısa bir konuşma yaptı. Arif Sağ, “Şimdi CHP ve Baykal’a sahip çıkma zamanı. Murat Karayalçın’ın aday gösterilmesi ve son politikaları nedeniyle gün CHP’ye sahip çıkma günüdür” dedi.



Sezer’i de aday yapın



Alevi kesiminin önde gelen isimlerinden olan Sağ, düğünde çok sayıda CHP’li milletvekili ile sohbet etti. Sağ vekillere, “Karayalçın’ı Ankara adayı yaparak büyük iş başardınız. Deniz Bey keşke Zeki Sezer’i de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapsa. Sezer’i İstanbul’a önerirse soldaki ayrılık biter” görüşünü aktardı.



Baykal, düğünde eski SHP’li bakan Ercan Karakaş ve eşi sanatçı Müjde Ar ile sohbet etti. Baykal’ın yanına gelen Karakaş, “Deniz Bey, herkes sizi öpmek için yanınıza geldi. Ben de geldim bir öpüşelim” dedi. Karakaş’ın bu sözleri üzerine Baykal, “Başkaları gelip öpmese sen gelmeyecek miydin?” diye konuştu.



sordu. Karakaş’ın cevabı, “Eşim Müjde partililerin sizi öptüklerini görmüş, o beni uyardı” olunca, Baykal bu kez “Bak görüyor musun, Müjde senden daha zeki” diye espri yaptı.



Düğünde Baykal, Murat Karayalçın’la yan yana oturdu.





