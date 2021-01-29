Ercan Güven: Mustafa Cengiz, takımın ve Fatih Terim'in kimyasını bozuyor

Milliyet yazarı Ercan Güven, bugün köşesinde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i eleştiren bir yazı kaleme aldı. Güven, "Mustafa Cengiz, takımın ve hocanın kimyasını bozuyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın başlattığı bağış kampanyasına ilişkin, "Sayın Cengiz sürpriz şekilde GSTV ekranlarına çıktı. Bağış kampanyası başlattı. Hem de ne kampanya, iban’ı bile yok! Öncesi olmayan, ön hazırlığı olmayan bu bağış kampanyası fikrinin spontane geliştiği, başkan ve yakınındaki birkaç kişi dışında kimsenin haberinin olmadığı anlaşıldı biraz sonra. Fatih Terim’in bile haberi yoktu, iyi mi?" dedi.

Güven, Mustafa Cengiz ve yönetiminin oturdukları koltuklara veda etmeleri gerektiğini belirterek, "Sayın Mustafa Cengiz sadece başkan değil aynı zamanda muhalefettir Galatasaray’da. Resmen kimyasını bozuyor takımın, hocanın. Terim kaç kere şikayetci oldu yönetimden, hatırlamıyorum artık. Başkan ve yönetimi Fatih Terim’in katlanamayacağı kadar vahim bir saçmalama düzeyine geldi maalesef. Fenerbahçe’ye değil, onlara rağmen şampiyonluk hayal gibi. Hepsi oturdukları koltuğa bir an önce veda etmeli" şeklinde yazdı.

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