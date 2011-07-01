Ercan Ersoy: İnfazların emri İbrahim Şahin'den

T24 - Ayhan Çarkın’ın itirafları üzerine ifadesi alınıp tutuklanan eski Özel Harekâtçı Ercan Ersoy, yargısız infazların emir komuta zincirinde İbrahim Şahin ve Mehmet Ağar’ın olduğunu söyledi.







Taraf gazetesinin haberine göre; Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ayhan Çarkın’ın ardından tutuklanarak Yenikent Cezaevi’ne gönderilen eski Özel Harekâtçı Ercan Ersoy’un savcıya verdiği ifadesinde Mecit Baskın ve Faik Candan’ı gözaltına alan kadroda yer aldığını doğruladığı, fakat bu kişilerin öldürülmesinde tetikçi olmadığını söylediği belirtildi.



Ersoy’un “sizi kim organize ediyordu” sorusuna ise “İbrahim Şahin” cevabını verdiği bildirildi. Eski Özel Harekâtçı Ayhan Çarkın’ın 1994 yılında işlenen Avukat Yusuf Ekinci, Faik Candan ve Altındağ Nüfus Müdürü Mecit Baskın ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Namık Erdoğan cinayetini birlikte işlediklerini öne sürdüğü ekipte ismi geçen eski Özel Harekâtçı Ercan Ersoy, önceki gün İzmir’de gözaltına alınarak, uçakla Ankara’ya getirilmişti.





Emir İbrahim Şahin’den



Sağlık kontrolünden sonra Savcı Hakan Yüksel’e ifade veren Ersoy, Çarkın’ın ifadesinde yer aldığı gibi Mecit Baskın ve Faik Candan’ın gözaltına alan ekipte yer aldığını ancak kimseyi öldürmediğini söylediği belirtildi. Ersoy, savcının Çarkın’ın verdiği isimleri tanıyıp tanımadığı konusunda ise Çarkın’ın verdiği isimlerin ve kendisinin o dönemde birlikte çalıştıklarını belirterek, “söz konusu şahısları gözaltına alırken birlikte çalıştık” cevabını verdiği öğrenildi.



Ersoy’un “gözaltına alınan ve infaz edilen isimleri kim belirliyordu” kimden talimat alıyordunuz sorusuna, o dönem Özel Harekât Daire Başkanı olan İbrahim Şahin’in ismini verdiği bildirildi. Mehmet Ağar’ın da emir komuta zinciri içerisinde durumdan haberdar olduğunu söyledi.



Adapazarı, Ankara ve Bolu’da görev yaptığını belirten Ersoy, “cinayetlerin işlenmesi için MGK kararı var mıydı” sorusunu “Bu konuda dedikodular dolanıyordu. Ancak ben resmi bir evrak görmedim” şeklinde cevapladığı öğrenildi. Öte yandan Ersoy’un savcıya o dönemde görev yapan üst düzey yetkililerin dinlenmesi gerektiğini söylediği ileri sürüldü. Ersoy’un, “Bu cinayetler birkaç özel harekât polisinin yapacağı bir iş değildir. Zaten böyle bir kararı alıp, uygulama yetkileri de yok. Organize şekilde hareket edilmiştir” dediği öne sürüldü.





Sait Yıldırım sorusu



Alınan bilgiye göre, Savcı Yüksel Ersoy’a 26 Haziran’da başına ateş ederek intihar eden Sait Yıldırım’ın ölümünü sordu. Ersoy, o konuda bilgisi olmadığını ifade etti ve Yıldırım’ın evhamlı bir yapısı olduğunu söyledi. Ersoy, Çarkın’ın itiraflarının ardından kendisinin de ailesinin de tedirgin olduğunu söylediği bildirildi. Savcının Ersoy’a Özel Harekât’ta hangi tarihte görev aldığı, ne zaman ayrıldığı ve emekli olduktan sonra ne iş yaptığını sorduğu belirtildi. Öte yandan, Sedat Bucak’ın yakın koruması olan Ersoy’a Bucak’ın yanında görev yapması için kimin görevlendirdiği soruldu.