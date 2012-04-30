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Erbil'in 'mumu söndü'

Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek’e 6 Ekim 2010’da Erzincan’dan canlı yayınla bağlanan F.A. ve Z.A., "Onlar mum söndü mü oynuyorlar? Ne yapıyorlar?" dava açıldı

30 Nisan 2012 13:03

Canlı bağlantı yaptığı evdeki ışıkların aniden sönmesi üzerine "Onlar mum söndü mü oynuyorlar" diyen, daha sonra da özür dileyen Mehmet Ali Erbil 15 bin lira tazminat ödeyecek.

Şovmen Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek’e 6 Ekim 2010’da Erzincan’dan canlı yayınla bağlanan F.A. ve Z.A., “Onlar mum söndü mü oynuyorlar? Ne yapıyorlar?” sözü üzerine Avukat Özer Özdil aracılığıyla Erzincan 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne tazminat davası açtı.

 

Ailenin 2 ferdine ödeyecek

 

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Özdil dava dilekçesinde, müvekillerinin ağır hakarete maruz kaldığını, insanların dil, din, ırk, mezhep ve benzeri nedenlerden dolayı aşağılanamayacağını belirterek, F.A. ve Z.A.’ya 50’şer bin TL tazminat verilmesini talep etti. Mahkeme Hakimi Muharrem Yiğittürk, bir yıl süren davanın sonunda, Mehmet Ali Erbil’in F.A. ile Z.A.’ya faizleriyle birlikte 7500’er TL tazminat ödemesine karar verdi.

 

Hakaret olduğunu herkes bilir

 

Yiğittürk, gerekçeli kararında özetle şunları söyledi: “‘Mum söndü oynamak’ cümlesinin Alevi mezhebine mensup kişilere yönelik olarak hakaret olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Mehmet Ali Erbil de program sonunda ‘Sanırım yanlış anlaşılma olmuş efendim, arkadaşlarımız ışık söndürmüşler orada, mum söndü demişiz’ sözlerini sarf etmiştir. Ne var ki bu sözler, tüm Alevi vatandaşlara değil, yayına bağlanan kişilere söylenmiştir.”

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