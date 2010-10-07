Erbil'in 'mum söndü' gafı Çarkıfelek'i yayından kaldırdı

T24

Mehmet Ali Erbil'den Alevileri kızdıran gaf - VIDEO

Mehmet Ali Erbil'den özür

Star TV, Çarkıfelek'i yayından kaldırdı

Ünlü sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil, Star TV'de canlı olarak yayınlanan Çarkıfelek programında bir gafa daha imza attı. Erbil'in kullandığı bir söz Alevilerin tepkisine neden oldu. Canlı yayının bir bölümünde seyircilerle şakalaşan Erbil, "Mum söndü mü yapıyoruz burada?" dedi.. Erbil'in bu ifadesi Alevi derneklerini ayaklandırırken, durumdan rahatsız olanlar kanalı telefon yağmuruna tuttu. Star TV'nin de yer aldığı Mahmutbey'deki Doğan Medya Center'ın önüne gelmeye başlayan tepkili vatandaşlara karşı, bina çevresine ek güvenlik istendi.Mehmet Ali Erbil Cnntürk'te yayınlanan "Tarafsız Bölge" programında ullandığı ifadenin anlamını bilmediğini, bu sözün Alevileri rencide ettiği konusunda bir bilgisi olmadığını belirterek şöyle konuştu: “Benim amacım şov yapmak, eğlence programı yapmak. Bu laf, hayatımızda çocukluğumuzda kullanılmış bir laf belki. Ben Alevi kesimle can ciğer olmuş biriyim. Alevi kesimde binlerce dostum var. Bir yanlış anlaşılma olduysa özür diliyorum. Onların en azından iyi niyetime güvenip, onları incitecek, rencide edecek bir laf çıktıysa ağzımdan özür diliyorum.” Erbil’in açıklamaları üzerine, Ali Yıldırım, “Özür dilediğine göre en azından bu konu bu akşamlık kapanmış oldu” dedi.Star Televizyonu, Çarkıfelek'İn yayından kaldırılması ile ilgili olarak şu açıklamayı açıklamayı yaptı:Dün akşam STAR Televizyonu’nda yayınlanan bir programda, vatandaşlarımızı rencide eden bir ifade kullanıldığı görülmüştür. Bu ifadeyi kullanan sanatçının herhangi bir kötü niyetinin ve kasıtlı bir davranışının olmadığını düşünüyoruz. Nitekim kendisi de derhal bu ifadesinden dolayı katıldığı bir başka TV programında özür dilemiş bulunmaktadır. Buna rağmen, kasıtlı ya da kasıtsız vatandaşlarımızı rencide eden hiçbir ifadeyi müsamaha ile karşılamamız mümkün değildir. Bu anlayıştan hareket eden STAR TV Yönetimi anılan programın kaldırılmasına karar vermiştir. Kamuoyumuzun bilgisine saygı ile sunarız.