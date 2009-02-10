Erbil'e sahne tasarımlı pasta

Hürriyet'te yer alan habere göre; Tuğba Erbil’in hazırlattığı sahne tasarımlı pastayı kesen Erbil, “1957’de Yeniköy’de doğdum. Aynı yıl Pelit Pastanesi açıldı. Yani yaşıtız. Ailem beni çok mutlu etti, çok teşekkür ediyorum onlara. Üç nesil buradayız” dedi.Doğum gününün en dikkat çeken ayrıntısı Erbil’in Şahan Gökbakar’ı da kutlamaya çağırmasıydı. Geçen aylarda Şahan Gökbakar’ı “Çarkıfelek” programında eleştiren Erbil, “Kendisi cezalı, bizden vetolu” diyerek isminin programda soru olarak sorulmasına bile karşı çıkmıştı. Daha sonra öfkesi geçen Erbil, Gökbakar’ı ve “Aşkım Aşkım” dizisinde kızını canlandıran Doğa Rutkay’ı doğum gününe çağırdı. Erbil’in davetine gelen çift, çok neşeliydi.