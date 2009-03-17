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Erbil'den AKP isyanı!

Mehmet Ali Erbil iktidara isyan etti: Bunlar her şeyi kendilerine yontuyor. Siz koyun gibi olursanız tek parti dönemine döneriz

17 Mart 2009 02:00

Mehmet Ali Erbil ilk kez siyasete bulaştı, iktidara isyan etti. "Bunlar her şeyi kendilerine yontuyor. Siz böyle koyun gibi olursanız tek parti dönemine döneriz valla ona göre!"

Mehmet Ali Erbil, dün akşam Fox Tv'de canlı olarak yayınlanan Çarkıfelek programında şaşırttı. Bugüne kadar siyasi tarafını hiç belli etmeyen Erbil ilk kez iktidara isyan etti. "Bunlar her şeyi kendilerine yontuyor. Tek partili döneme mi döneceğiz acaba? Yaa siz böyle koyun gibi olursanız döneriz valla ona göre. Bunları da kimse size söyleyemez, sıkar biraz. Ülkeyi zor günler bekliyor" dedi.

‘İDO iktidarın İDO'su ya!’

Mehmet Ali Erbil'in isyanı Bursa'ya giderken yaşadıkları yüzündendi. Ailecek hafta sonu Uludağ'a çıkmaya karar veren Erbil'ler İDO'ya biniyor... İlk olarak dikkatini feribotta yayın yapan kanala takılıyor. Bu sinirini de canlı yayında seyircileriyle paylaşıyor: "İDO iktidarın İDO'su ya!.. Bir tek iktidar yanlısı Kanal 24 yayınlanıyor... " diye isyan ettikten sonra "TRT'ye bile razıydık ama o da yok" diyor.

‘AKP seçim otobüsünü 20 dakika bekledi’

Televizyondan başını kaldırıp çevresine baktığında feribotun hala yola çıkmadığını görüyor Erbil... Feribot 20 dakika geç kalkıyor. Mehmet Ali Erbil bu... Ağzına geleni tutabilir mi? Bu gecikmenin nedenini canlı yayında açıklayıveriyor:
"Bir de kardeşim bindik. Beş buçukta kalkacak. İDO seçim otobüsünü bekledi. 20 dakika geç kalktı. AKP seçim otobüsünü bekledi 20 dakika. Hani çoğulcu demokrasiydi? Hani insan haklarıydı? Bunlar kendilerine gelince yontuyorlar. MHP'nin otobüsünü bekler miydi o İDO? Bekler miydi? Size soruyorum.

‘Koyun gibi olursanız döneriz valla…’

Of of! Bunlar küçük şeyler ama bunlar mide bulandıran şeyler arkadaşlar. Tek partili döneme mi döneceğiz acaba? Yaa siz böyle koyun gibi olursanız döneriz valla ona göre. Bunları da herkes söyleyemez yani sıkar biraz yani sıkar sıkar. Ama biz kendimizi biliyoruz kardeşim. Kanunlara saygılıyız. Allah'tan korkarız.

‘Zor günler bekliyor ülkeyi’

Önemli olan herkesin bu duygular içinde olması. Kanunlara saygılı olacaksın. Başkalarının haklarına saygılı olacaksın ama maalesef işte. Çok zor günler bekliyor ülkeyi."

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