-ERBİL'DE TATLISES ŞARKILARI ÇALIYOR ERBİL (A.A) - 15.03.2011 - Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in saldırıya uğramasından en çok etkilenen bölgelerden biri de Kuzey Irak. Bölge sakinlerinin kalbinde ayrı bir yeri olan Tatlıses'in şarkıları, hemen her köşede eskisinden daha çok çalınıyor. Hemen her yerde Tatlıses'in şarkılarının duyulduğu Erbil'de halk sanatçının sağlık durumunu yakından takip ediyor. Bölgede yayın yapan büyük gazeteler de Tatlıses'in vurulması haberine geniş yer verdi. Sanatçı olan ve müzik dükkânı işleten Yaşar Mişko "Televizyon programından sonra duyduk, saldırıya uğramasına çok üzüldüm. İbrahim Tatlıses'i en iyi sanatçılardan biri sayıyoruz, biz bir sanatçı olarak bu saldırıdan dolayı çok üzgünüz. Binlerce insan bu sanatçının ekmeğini yiyor, böyle bir saldırıyı hak etmedi. Çok iyi kalplidir. Tatlıses çok yufka yüreklidir, en ufak duygusal durumda ağlar. Tatlıses Erbil ve bölgede insani yardım yapıyor ve halka bölgeye faydası oluyor, buradan nasıl böyle bir saldırıya kalkarlar? Bence buradan veya ortağından böyle şüphelenmeleri yersiz" dedi. Erbil'deki Kürt vatandaş Emir Abdullah ise "bu saldırıyı kınıyorum ve ben de üzüldüğümü dile getirmek istiyorum. İbrahim Tatlıses herkes tarafından sevilen bir insandır ve böyle bir saldırıya uğramasına üzülüyoruz. Tatlıses'in biran önce şifaya kavuşmasını diliyorum. Bölgede bir sorunu yoktu aksine bura halkının hepsi Tatlıses'i çok sever. Buradan ona zarar geleceğini zannetmiyorum" diye konuştu.