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Dünya

Erbil'de intihar saldırıları: 9 ölü, 50 yaralı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil şehrinde, Emniyet Genel Müdürlüğü önünde meydana gelen intihar saldırılarında 5'i intihar eylemcisi 9 kişi öldü, 50 kişi yaralandı

29 Eylül 2013 19:59


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik gerçekleşen saldırının detayları netleşiyor. Bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen saldırılarda ilk belirlemelere göre 5'i intihar eylemcisi 9 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı.

AA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgiye göre, Erbil'in işlek caddelerinden 60 metre üzerindeki Emniyet Genel Müdürlüğü önüne gelen bir araç intihar eylemcileri tarafından patlatıldı. İlk patlamanın ardından olay yerine gelen ambulansın içerisindeki bomba infilak ettirildi.

Patlamanın ardından çıkan silahlı çatışmada 3 intihar eylemcisi üstlerindeki bombaları patlatamadan güvenlik görevlileri tarafından öldürülerek etkisiz hale getirildi.

Art arda meydana gelen 5 patlamada ve yaşanan silahlı çatışmalar sonrasında 5'i intihar eylemcisi 9 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Olayda yaralanan 45 kişi Rojava(Batı) Hastanesi'ne, 5 yaralı Rojhılat(Doğu) Hastanesi'ne kaldırıldı. Erbil Acil Hastanesi'ne kaldırılan 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Erbil Valisi Nevzat Hadi, yaptığı açıklamada 5'i intihar eylemcisi 4'ü güvenlik görevlisi 9 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin yanısı sıra çok sayıda sivil vatandaşın da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bu arada Erbil'in giriş-çıkış noktaları peşmerge güçleri tarafından kapatılırken, stratejik noktaların yer aldığı caddelere araçların girişine izin verilmiyor.

Olay yerinde çekim yapmak isteyen gazetecilere güvenlik güçleri ateş açtı. Anadolu Ajansı muhabirinin fotoğraf makinasına el konulurken TRT muhabirinin ise cep telefonu ve basın kartı alındı. Rudaw TV'nin ise kamerası peşmergelerce kırıldı.

 

Süleymaniye'de emniyet alarma geçti

 

IKBY'de Erbil Genel Müdürlüğü'ne bombalı araçlarla düzenlenen saldırılar üzerine, bölgenin ikinci büyük kenti olan Süleymaniye emniyeti de olabilecek saldırılara karşı alarma geçti.

Süleymaniye Emniyet Kurulu Başkanı Avat Muhammet AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim sürecinde propagandaların başlamasından itibaren, emniyet birimlerini güvenlik gerekçesiyle alarmda tuttuklarını ifade etti.

Avat Muhammet, Erbil'deki saldırılardan sonra, seçim nedeniyle şehrin içinde tuttukları emniyet birliklerinin takviye edildiğini ve güvenlik önlemlerinin arttırıldığını söyledi.

 

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