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Dünya

ERBİL'DE İNTİHAR EYLEMCİSİ ÖLDÜRÜLDÜ  ERBİL (A.A)

02 Kasım 2010 16:17

-ERBİL'DE İNTİHAR EYLEMCİSİ ÖLDÜRÜLDÜ  ERBİL (A.A) - 02.11.2010 - Irak'ın kuzeyindeki Erbil-Kerkük yolu üzerinde bulunan bir kontrol noktası girişinde, Erbil'de intihar saldırısı düzenlemek istediği sanılan bir intihar eylemcisi etkisiz hale getirdi. Yerel basının haberine göre, dün meydana gelen olayda, kente ulaşmadan durdurulan zanlının aracında 40 kilogram C4 ile Avusturya yapımı 2 top, 4 RPG mermisi ve 2 el bombasının yanı sıra TNT kalıbı, kapsül, gaz ve oksijen tüpleri ele geçirildi. İstihbarat duyumu üzerine asayiş ekiplerinin alarma geçtiği, yapılan takibin ardından büyük bir saldırı düzenlemek amacıyla kente gelen araca şehre girmeden önce operasyon düzenlendiği ve intihar eylemcisinin ölü ele geçirildiği belirtildi. İlk incelemelere göre Arap asıllı intihar bombacısının 1985 doğumlu "Muhammed Hüseyin Elvan" olduğu, bomba yüklü aracın da Selahaddin kentine kayıtlı bulunduğu açıklandı.

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