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Erbil yeniden evleniyor!

Mehmet Ali Erbil, evlilik yolunda ilerlediği sevgilisi manken Irmak Atuk'la rahat etmek için yeni bir ev almaya hazırlanıyor.

19 Aralık 2011 02:00


T24 - Mehmet Ali Erbil, evlilik yolunda ilerlediği sevgilisi manken Irmak Atuk'la rahat etmek için yeni bir ev almaya hazırlanıyor.

Habertürk'te yer alan habere göre; Tuğba Coşkun'dan olaylı bir şekilde boşanan Mehmet Ali Erbil'in manken Irmak Atuk'la olan ilişkisi evlilik yolunda ilerliyor. Kendisinden 28 yaş küçük olan Atuk'la arasındaki aşkı sürekli inkar eden şovmenin yakın dostu Seda Sayan, ikilinin evleneceklerini iddia etmişti.

'Irmak yenge' oldu

Sürekli Kıbrıs'a giden Mali'nin Irmak Atuk'la birlikte rahat edebilmek için Kıbrıs'tan ev baktığı iddia edildi. Life dergisinin haberine göre ünlü şovmen, Girne'de villa arayışına girdi. Mali'nin sürekli gittiği Rocks Hotel'in çalışanlarının da Irmak Atuk'a "yenge" diye hitap ettiği konuşuluyor.

Kıbrıs'ta casinolardan çıkmayan şovmen Mehmet Ali Erbil, şans meleği Irmak Atuk'u yanından ayırmıyor. Mali, sevgilisiyle rahat vakit geçirebilmek için villa arayışına girdiği Kıbrıs'ta Irmak Atuk'un lakabı ise "yenge" oldu...

Daha önce 5 kez evlenen Mehmet Ali Erbil, Irmak Atuk'la 6. kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Ünlü şovmen ve aşkı sık sık Kıbrıs'ta vakit geçiriyor.



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