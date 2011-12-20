Erbil, Vanlılarla dalga geçti!



T24 - Irmak Atuk'la evleneceği haberleriyle gündemde olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil önceki gün ağabeğiyle birlikte çıktığı İstinye Park kaçamağında iki yabancı güzelle objektiflere takıldı. Erbil, gazetecilerin yabancı kızlarla ilgili sorularını ise "Onlar yabancı değil Vanlı. Bize geldiler yedirdik, içirdik, giydirdik şimdi de yolcu ediyorum. İnsanlık görevimizi yaptık" diye gülerek yanıtlayınca büyük bir gafın da altına imza atmış oldu.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; komedyen Mehmet Ali Erbil yanında gezdirdiği iki güzel için kesenin ağzını açtı. Ağabeyi Mustafa Erbil'in de eşlik ettiği ünlü komedyen, İstinye Park'ta girdiği bir mağazada yakından ilgilendiği kızları hediye yağmuruna tuttu. Erbil'in kasada yüklü miktar ödediği görüldü.



"Yedirdik içirdik gönderiyoruz"Erbil yaklaşık bir saat süren alışveriş boyunca kızlar için kimi zaman beğendiği aksesuvar ve giysileri da kendi elleriyle seçti. Mağazadan şoförünün taşıdığı altı poşetle çıkan Erbil, otomobiline bineceği sırada yanındaki kızlarla gazetecilere yakalanınca kısa bir şaşkınlık yaşadı.





Ardından işi şakaya vuran ünlü komedyen, hemen kızları ağabeyinin yanında bırakıp ayrı bir köşeye geçti. Erbil'in, gazetecilerin "Kızlar yabancı mı?" sorusuna ise gülerek "Yok yok onlar Vanlı. Bu gün bize geldiler yedirdik, giydirdik şimdi de yolcu ediyoruz. Yanlış anlaşılmasın tamamiyle insanlık görevimizi yaptık" diye gülerek yanıt vermesi şaşkınlık yarattı. Ağabeyi Mustafa Erbil iki yabancı kadınla taksiye binerken, Erbil ise yaptığı gafın ardından kızlar için aldığı hediye poşetleriyle birlikte şoförünün kullandığı otomobiline geçti.









