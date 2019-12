Erbil, muhalefet lideri gibi konuştu!

'Sanatçı olarak baskı görüyorum'

İnternethaber'in haberine göre Star TV'de yayınlanan "ŞaşırtMali" adlı yarışma programını sunan Mehmet Ali Erbil, yarışmacının kulağına fısıldadığı rakamı duyunca önce şaşırda ardından da söylemediğini bırakmadı. Erbil, isim vermese de AKP'yi eleştirdi, sanatçı olarak Türkiye'de baskı gördüğünü iddia etti."ŞaşırtMali" adlı yarışma programında konuşan Erbil, ücretli öğretmenlik yapan bir yarışmacıya aylık ne kadar para kazandığı sordu.Yarışmacının kulağına fısıldadığı rakamı duyunca resmen çılgına dönen Erbil, isim vermeden Erdoğan'ı ve AKP'yi eleştirdi. Erbil ve öğretne arasındaki konuşma şöyle gelişti:M.A.E: Şu an ne yapıyorsun?Yarışmacı: Ücretli öğretmenlik yapıyorum.M.A.E: Ama maaş alıyorsunuz?Y: Tabi ücret karşılığı maaş alıyorum..M. A.E: Ne kadar maaş alıyorsun? Erkeklerin aldığı maaş söylenmez ama gel kulağıma söyle.Y: Ayda! Maalesef mi?M.A.E: Benden çok alıyorsun lan.(Gülüyor ve söylenen rakam karşısında şaşırmış görünüyor) - Hangi okulu bitirdin.Y: Anadolu Üniversitesi...M.A.E: Anadolu Üniversitesi'ni bitirdin kardeşim. Of of ne olacak bu Türkiye'nin hali. Hala nelerle uğraşıyoruz, hala nelerle uğraşıyoruz. Ayıptır söylesi 500 TL maaş alıyor. Bakar mısın? Üniversiteyi bitirmiş öğrencilere İngilizce öğretiyor, 500 TL maaş alıyor. Türkiye hala demokratik açılımdan bahsediyor."Erbil daha sonra konuşmasına şöyle devam etti:"Yalan mı? Allah aşkına yani... Allaşkına kardeşim yani... Gençlik aç, işsiz biz nelerden bahsediyoruz. Ben karar veremiyorum hangimiz Allah'tan korkuyor? Hangimiz daha Müslümanız? Vallahi ben ne yapayım bilmiyorum, gidip Afganistan'a mı sığınayım? Gerçi o sığınanlar ülkeyi soydular, farklı yani bizden farklı. Biz konuştuğumuz zaman fikrimizi söylediğimiz zaman ne baskılar görüyoruz, size anlatamam bir sanatçı olarak. Ulan benim cürümum ne lan! Ben ne kadar yer yakarım yani. Ben kimim lan yani. Ben bile baskı görüyorum, konuşuyorum diye. Yazık!.. Keşke benim korktuğum kadar korsanız Allah'tan!"