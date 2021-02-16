Erbil'deki ABD üssüne roketli saldırı: 1 sivil hayatını kaybetti, 1'i ABD askeri 5 kişi yaralandı

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Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin (IBKY) başkenti Erbil'de ABD liderliğindeki güçlerin konuşlandığı bir askeri üsse roketli saldırı düzenlendi.

Bir koalisyon sözcüsü üsse atılan roketler sonucunda bir sivil çalışanın hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını, yaralananlar arasında ABD'li bir asker de olduğunu bildirdi.

Reuters'a konuşan yerel kaynaklar gece saatlerinde Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarına en az 3 roket düştüğünü bildirdi. ABD askerlerinin bulunduğu üs, sivil havalimanının çok yakınlarında bulunuyor.

Bölgenin içişleri bakanlığı şehrin eteklerinden Erbil'e doğru saat 21.30 sularında birkaç roket atıldığını söylerken başka detay sunmadı.

Saldırıyı Saraya Awliya al-Dam isimli bir terör örgütü üstlendi ve "ABD'li işgalcilerin hedef alındığını" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken saldırının "ABD'yi çok öfkelendirdiğini" söyledi.