Erbil çifti boşanıyor

Beş yıl önce evlenen Tuğba ve Mehmet Ali Erbil çifti boşanmak için avukatlarına başvurdu. Çiftin, oğulları için ayrıldıktan sonra da aynı evde yaşayacakları iddia ediliyor.

* Bir zamanlar çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen, hatta "500 kadınla beraber oldum" şeklinde açıklamalar yapan Mehmet Ali Erbil, Tuğba Coşkun ile yaptığı beşinci evliliğinin ardından mazbut bir yaşam sürmeye başladı.

* Tuğba Erbil, 19 Ocak’ta Londra’da Önder Fırat’la yemek yerken görüntülenince, boşanma iddiaları gündeme geldi.

* Eşiyle el ele pozlar vererek iddiaları yalanlayan Tuğba Erbil, “Londra’ya kız arkadaşımla tatile gittim. Önder Fırat’la Hakkasan’da karşılaştık. Hep birlikte yemek yedik. Önder, Mehmet Ali’nin görüştüğü yakın arkadaşıdır. Bir şey olsa herkesin gittiği yere mi giderim” dedi.

* Mehmet Ali Erbil ise, "Önder'le yazlıklarımız bile yan yana. Bizi yıpratmak istiyorlar" yorumunu yaptı.

* Çift, bu dedikoduların yarattığı bunalımı atlatamadı. Erbiller, boşanmak için İstanbul’un ünlü avukatlık bürolarından birine vekalet verdi.

*Milliyet gazetesine konuşan Erbiller'in yakın bir dostu, oğulları Ali Sadi'yi incitmemek için çiftin sessizce ve anlaşmalı olarak boşanacağını söyledi. İddiaya göre ikili, boşandıktan sonra bir süre aynı evde yaşamaya devam edecek.