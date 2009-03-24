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Erbil 7 bin lira tazminat ödeyecek

Sanatçı Baha'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan şovmen Mehmet Ali Erbil, 7 bin TL tazminata mahkûm edildi.

24 Mart 2009 02:00

Televizyon programında sanatçı Baha'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan şovmen Mehmet Ali Erbil, 7 bin TL tazminata mahkûm edildi.

İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanatçı Baha'nın (Bahattin Gündoğdu) avukatı İhsan Berkhan katıldı.

Duruşmada söz alan avukat Berkhan, söz konusu davanın 2004'te açıldığını, yine Erbil hakkında açılan ceza davasında verilen kararın beklenmesi nedeniyle çok uzun süre geçtiğini belirtti.

Ceza dosyasında verilen kararın yeni uyum yasalarına göre değerlendirme yapılmak üzere geri gönderilme ihtimalinin bulunduğunu ifade eden Berkhan, bu nedenle ceza davasının beklenmesinden vazgeçilmesini istedi.

Bunun üzerine kararını açıklayan mahkeme hâkimi, davanın 5 Mayıs 2004'te açıldığını, uzun süredir ceza mahkemesinde verilen kararın kesinleşmesinin beklendiğini ancak bu kararın Yargıtay’dan hala dönmediğini söyledi.

Verilecek karar için yeni yürürlüğe giren yasalar yönünden inceleme yapılması ihtimalinin de bulunduğunu kaydeden mahkeme hâkimi, bu durumda davanın sürüncemede kalacağını, bu nedenle ceza davasında verilen kararın kesinleşmesinden vazgeçilmesine karar verdi.

Mahkeme hâkimi, davalı Mehmet Ali Erbil'in 7 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

(AA)

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