Erbaş: Dinin ticari kaygılar için kullanılması istismardır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da din görevlilerinin düzenlenen etkinlikte konuştu. Erbaş, "Dinin ticari kaygılar için kullanılması ve menfaate alet edilmesi büyük bir istismardır" dedi.

İslam'ın birçok açıdan değişik isim, görüntü, tutum, davranış ve söylemlerle istismar edilmesinin önemli bir sorun olduğunu belirten erbaş, şunları söyledi:

"Emperyalistlerden bu coğrafyaya iyilik beklemek bir aldanıştır. Zira sorunun en büyük sebebi zaten onların varlığıdır. Emperyalistlerin kuklası taşeron yapılar ve örgütler de bu topraklara kan ve gözyaşından başka bir şey bırakmamıştır.

"Dini duyguların yanlış yönlendirilmesi din istismarıdır"

Bugün önemli sorunlardan birisi, İslam'ın birçok açıdan değişik isim, görüntü, tutum, davranış ve söylemlerle istismar edilmesidir. İslam'ın bütün hakikatlerinin nasıl tahrif edilerek istismar edildiğini ve ihanete alet edildiğini 15 Temmuz da gördük. DAEŞ, Boko Haram gibi yapılarda görüyoruz. Dinin temel kaynaklarına ve akla aykırı, hakikatlerle örtüşmeyen bilgilerle vatandaşlarımızın dini duygularının yanlış yönlendirilmesi, din istismarıdır. Dinin ticari kaygılar için kullanılması ve menfaate alet edilmesi büyük bir istismardır.

"Tefrikaya sebep olan anlayışlar islami olamaz"

- Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyen, barış ve huzuru bozan, ayrıştırıcı ve tefrikaya sebep olan anlayışlar İslami olamaz. Başkanlık olarak insanlarımızın iyi niyet ve temiz duygularını istismar eden, onların üzerinden güç devşirerek planladıkları bazı kötü emellerine ulaşabilmek için dini söylemlerle ayetleri, Sünneti Nebevi'yi, İslami hükümlerini tahrif edenler konusunda halkımızı uyarmaya devam edeceğiz. Bütün bu istismarların önüne geçmenin yegane yolu İslam'ın hakikatlerini ortaya koymak, sahih ve doğru bilgi ile insanların ihtiyaçlarını karşılamaktır.