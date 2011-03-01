-ERBAKAN TBMM GENEL KURULUNDA ANILDI TBMM (A.A) - 01.03.2011 - Önceki gün vefat eden ve bugün son yolculuğuna uğurlanan Saadet Partisi Genel Başkanı, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, TBMM Genel Kurulunda anıldı. Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın konuşmasının ardından, parti grupları adına konuşmalar yapıldı. BDP Grup Başkanvekili Bengi Yıldız, Türk siyasal yaşamının önemli aktörlerinden Erbakan'ın, özellikle siyasetteki gülen yüzüyle anılacağını ifade eti. Bengi Yıldız, Erbakan'ın, siyasal yaşamında, İslam ve demokrasinin birbirinin zıttı kavramlar olmadığını ve ikisinin bir arada yaşayabileceğini gösterdiğini vurguladı. Erbakan'ın diğer bir özelliğinin de mevcut resmi ideolojiye aykırı fikirler beyan etmesi olduğunu belirten Yıldız, bu fikirlerinden dolayı partisinin kapandığını söyledi. Necmettin Erbakan'ın, ''Kürt sorununa'' ilişkin fikirlerinin de değişik olduğunu kaydeden, özellikle Bingöl'de yaptığı bir konuşmayı önemli bulduklarını belirten Yıldız, şöyle devam etti: ''Ne demişti, 'Bu ülkenin evlatları asırlar boyu mektebe besmeleyle başladılar. Siz geldiniz besmeleyi kaldırdınız, (Türk'üm, doğruyum, çalışkanım) dediniz. Sen bunu söyleyince öbür tarafta Kürt kökenli Müslüman evladına (Ben de Kürt'üm, daha doğruyum, daha çalışkanım) deme hakkı doğar.' Biz bu sözleri de önemli buluyoruz.'' -''ERBAKAN GÖREV ŞEHİDİDİR''- MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır da Erbakan'ın, ömrünü siyaset yolunda, millete hizmet yolunda tükettiğini belirterek, şunları söyledi: ''Şimdi onu hayırla yad etmek, güzel şeyler söylemek lazım. O bizim duamıza muhtaç. Dua etmemiz gerekiyor. Onu tarihe tevdi ettik. Tarih, eksiği ile fazlasıyla değerlendirecektir. Merhum Erbakan bir dava adamıydı. Hak bildiği yolda bir ömür tüketti. Partileri kapatıldı, yeniden kurdu. Ömrünün son saatine kadar partisinin işleri ile meşgul oldu. Ülkesine hizmet etmenin gayretini gösterdi. Bu nedenle merhum Erbakan bir görev şehididir, görevi başında rahmete kavuşmuştur.'' -''İNANÇLI, KARARLI VE TUTARLIYDI''- CHP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Ali Topuz da Erbakan'ın, mesleğinde ve siyaset yaşamında büyük başarılar kazanmış, inançlı, kararlı ve tutarlı bir siyaset adamı olduğunu ifade etti. Erbakan'ı, 1973'teki seçimlerden sonra, CHP-MSP koalisyon hükümetinde yakından tanıma fırsatı bulduklarını anlatan Topuz, şunları söyledi: ''Ülkemizde, uzlaşmaya dayanan bir siyaset anlayışını pekiştirerek, ulusumuzu ve ülkemizi refaha ve mutluluğa taşıyabilme fırsatını elde etmiştik. Bu birlikteliğin yarattığı olumlu ve verimli ortamın yanında büyük zorluklar ve sıkıntılar da vardı. Bu zorluklar ve sıkıntılara teslim olmadan bu engelleri aşmanın yolunu bulmak gerekliydi. Bu yapılmadı. CHP-MSP koalisyon hükümeti dağıtıldı. Türkiye bir kaos ortamına sürüklendi. CHP-MSP koalisyon hükümetinin dağıtılması olayı, demokratik hayatımızı olumsuz yönde etkileyen en önemli dönemeçlerden biridir.'' Öncelikle o dönemin CHP, MSP, AP ve MHP'li siyasetçilerinin özeleştiri yaparak durumun aydınlanmasına yardımcı olmaları gerektiğini kaydeden Topuz, ''Şimdi aramızda bulunmayan İsmet İnönü, Celal Bayar, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Alpaslan Türkeş gibi siyaset önderlerinin taşıdığı ulusal sorumluluk ve duyarlılıkları göz önünde bulundurmak gereklidir'' dedi. -''ÖRGÜTLENMENİN TİMSALİ''- AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç da Necmettin Erbakan'ın özgeçmişi ve akademik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Erbakan'ın, makine ve motorlar üzerindeki çalışmalara çok önem verdiğini anlatan Kılıç, ''Ekonomiye ve Türkiye'nin sınai kalkınmasına özel önem ve ağırlık vermiştir. 'Devrim' otomobilinin üretilmesine yönelik hamlenin ilk adımının atılmasına ön ayak olmuştur'' dedi. ''Mücadeleci siyaset ve devlet adamı kimliği''nin de Erbakan'ın şahsında temayüz ettiğine dikkati çeken Kılıç, şöyle devam etti: ''Kıbrıs Barış Harekatı'na eşsiz destekler vermiştir. Türk siyasetine yaptığı katkılar unutulamaz. 'Milli Görüş' ve 'Adil Düzen' vurguları başlı başlına özgün projelerdir. 'Ağır Sanayi Hamlesi' de unutulmayacak, özgün bir kavramdır. Ağır sanayi hamlesiyle Türk siyasetçinin bilinç altına 'sanayileşme' vurgusu yerleştirilmiştir. Bugün Anadolu insanının her sahada örgütlenmesinin timsali bir insan olarak ebediyete uğurlandı. CHP ve AP ekseni dışında farklı siyasi ekseni Türk siyasetine kazandıran bir lider olarak hafızalarda yer alacaktır. Mücadele zeminini hiçbir şart altında terk etmeyen bir kişidir. Her faninin ölümü tadacağı gibi merhum Erbakan da 'dön' çağrısına uymuş ve Hakk'a yürüyüşünü başlatmıştır. Mekanı cennet olsun.'' -SIRBİSTAN DEVLET BAKANI BAŞSAĞLIĞI MESAJI GÖNDERDİ- Sırbistan Devlet Bakanı ve Sancak Demokratik Hareket Partisi (SDA) Başkanı,Süleyman Uglyanin, Necmettin Erbakan'ın ailesine ve Saadet Partisine başsağlığı mesajı gönderdi. -CEM VAKFINDAN ERBAKAN İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI- Cem Vakfı tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında, ''Kendi inançları doğrultusunda cesaretle hayatı boyunca mücadele eden müteveffa Prof. Dr. Sayın Necmettin Erbakan'ın hakka yürümesinden büyük bir üzüntü duyduk. Ailesine ve tüm sevenlerine gönülden başsağlığı diliyoruz'' ifadeleri yer aldı. -TÜRKİYE'NİN LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİNDE TAZİYE DEFTERİ AÇILDI- Eski başbakanlardan, Erbakan'ın vefatı sebebiyle Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinde taziye defteri açıldı. Lefkoşa Büyükelçiliği Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, taziye defteri 1-4 Mart günlerinde açık olacak.