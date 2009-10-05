Erbakan'ın yeğeni battı Abbate artık Halkbank'ın

Ünlü Abbate gömlekler haciz yolu ile satıldı. Necmettin Erbakan`ın yeğenin sahibi olduğu ünlü marka son bir yıldır hacizlerle uğraşıyordu. Abbate`nin sahibi Öztay Teksil de iflas etti.



Abbate markasıyla üretim yapan Öztay Tekstil kullandığı krediyi ödeyemeyince icra yoluyla 10.9 milyon liraya Halkbank'a satıldı.

1996 yılında Ahmet Tayan tarafından kurulan ve 1997 yılında Abbate markasıyla gömlek üretimine başlayan Öztay Tekstil, 1999 yılında el değiştirdi.

Necmettin Erbakan'ın yeğeni Mahmut Rauf Çataklı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı şirkete ait fabrika, Kadıköy İcra İflas Masası takibi ve İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'nün kararı ile Halkbank'tan kullanılan 7 milyon liralık kredi ödeyemeyince Bilecik İcra Müdürlüğü'nce satışa çıkarıldı.

Toplam 125 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikaya, makine parkı, kapalı ve açık alanlarıyla toplam 27 milyon 98 bin lira kıymet takdiri yapıldı.

Öztay Tekstil, ilk satışta alıcı çıkmaması üzerine 28 Eylül'de Bilecik İcra Müdürlüğü'nde ikinci kez satışa çıkarıldı.

Kredi alacağı bulunan tek katılımcı Halkbank, 13 milyon lira alacağına karşılık 10 milyon 910 bin lira teklifle tesisin yeni sahibi oldu.

Satış, iflas masasına yapılacak itirazların değerlendirilmesi için yasal süre olan bir hafta sonra kesinlik kazanacak.

Üretimin sona erdiği tesisteki 500 işçinin tazminat, 300 işçinin de 3 aylık maaş alacağı bulunduğu bildirildi.

Avrupa ülkelerine ihracat yapan Abbate gömleklerinin üretimini yapan Öztay Tekstil, 2003-2005 yılları arasında bin 500 işçi çalışırken, daha sonraki yıllarda işçi çıkarmaya başladı.

Fabrikada 2009 yılı itibarıyla yaklaşık 300 işçi istihdam ediliyordu. Öte yandan Bilecik 1'inci Organize Sanayi Bölgesi karşınındaki Hürriyet Mahallesi'nde Öztay Tekstil'e ait küçük bir işletmenin de İcra İflas Kurulu'nda bulunduğu bildirildi.