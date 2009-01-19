Erbakan’ın veliahdı Erbakan mı?

Necmettin Erbakan’ın Numan Kurtulmuş’a kerhen onay verdiği, gönlünde Saadet için başka bir isim olduğu ileri sürülüyor.



Partinin genel başkanlığını uzun zamandır ‘emaneten’ Recai Kutan yürütüyordu. Ancak aradan geçen yıllara rağmen parti bir türlü toparlanamıyor, bu da tabanda huzursuzluğa yol açıyordu. Teşkilatlar, Prof. Numan Kurtulmuş’la partinin ‘yükselişe geçebileceğini’ düşünüyor, bazı yöneticilerin de desteklediği bu görüş Erbakana’a ulaşacak şekilde yüksek sesle ifade ediliyordu. Bu talebe uzun süre direnen Erbakan Hoca, sonunda Kurtulmuş’un genel başkanlığına ‘onay’ verdi. Numan Kurtulmuş, 26 Ekim’de yapılan 3. Kongrede genel başkanlık koltuğunu Recai Kutan’dan devraldı.





Jr. Erbakan boş durmuyor



Fakat kulislerde dolaşan bilgilere göre bu geçici bir durum. Zira Erbakan Hoca, İngiltere’de mastır eğitimini tamamlayarak doktor unvanıyla yurda dönen oğlu Fatih Erbakan’ı parti liderliğine hazırlıyor. Fatih Erbakan da boş durmuyor, şimdiden Milli Görüş gecelerinde ve çeşitli toplantılarda boy göstererek siyasete ısınmaya çalışıyor.



Konuşulanlara göre Erbakan aslında Numan Kurtulmuş’un genel başkanlığına kerhen ‘evet’ dedi. Teşkilatlardan gelen taleplere kimi parti yöneticilerinin de destek vermesi nedeniyle Erbakan, Kurtulmuş’a mecburen ‘onay’ verdi.





Başarısızlık Kurtulmuş’a kesilecek



Kurtulmuş’un göreve getirilme zamanlaması da dikkat çekici. Erbakan’ın, yerel seçimlerde yaşanacak başarısızlığın faturasını Kurtulmuş’a keseceği, böylece oğul Erbakan’ın liderliği önündeki ciddi bir engeli de aşmış olacağı ifade ediliyor.



Ayrıca Genel İdare Kurulu üyelerinin büyük bölümünün Kurtulmuş’tan çok Erbakan’a yakın durdukları; genel başkanlarının değil, Hoca’nın talimatlarına göre hareket ettikleri de dikkat çekici bir not olarak dile getiriliyor.



Hoca’nın bu planının başarılı olup olmayacağını, Fatih Erbakan’ın SP’nin, dolayısıyla da Milli Görüş Hareketinin başına geçip geçemeyeceğini hep birlikte göreceğiz.