-ERBAKAN'IN SAĞLIK DURUMU İYİ ANKARA (A.A) - 25.01.2011 - Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın sağlık durumunda endişe edilecek herhangi bir hususun söz konusu olmadığı ve antibiyotik tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olacağı bildirildi. Saadet Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı internet sitelerinde Erbakan'ın sağlık durumuyla ilgili ''asılsız iddialara'' yer verildiği belirtilerek şunlar kaydedildi: ''Hiçbir gerçekliği olmayan bu hayal ürünü haberler, sadece camiamızı değil milletimizi de derinden üzmüştür. Sayın Erbakan 3 Ocak 2011 tarihinde ayağında nükseden damar iltihabı (tromboflebit) tedavisi maksadıyla Ankara Güven Hastanesine gitmiştir. Sayın Erbakan bu tedavi kapsamında öngörülen rutin kontrolleri çerçevesinde hastanede bulunmaktadır. Hastane Başhekimi Sayın Tevfik Ali Küçükbaşoğlu, bu konuda çeşitli medya organlarına gerekli açıklamaları yapmıştır. Buna göre Sayın Erbakan'ın bacağındaki iltihabi doku hızla iyileşmektedir. Halen gerekli kontrolleri ve sürdürülen antibiyotik tedavisi devam ettiği için hastanede bulunmaktadır. Buna rağmen bazı internet sitelerinin asılsız ve hayal ürünü haberlere yer vermekte ısrar etmesini maksatlı buluyoruz. Tekrar vurgulamakta fayda görüyoruz ki; Sayın Erbakan'ın sağlık durumunda endişe edilecek herhangi bir husus sözkonusu değildir. Antibiyotik tedavisinin tamamlanmasıyla birlikte taburcu olacaktır.''