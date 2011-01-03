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Politika

ERBAKAN'IN SAĞLIK DURUMU ANKARA (A.A)

03 Ocak 2011 12:43

-ERBAKAN'IN SAĞLIK DURUMU ANKARA (A.A) - 03.01.2011 - Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın Basın Danışmanı Mustafa Yılmaz, Erbakan'ın sol ayağında nükseden damar iltihabı enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, endişe verici bir sağlık probleminin olmadığını bildirdi. Yılmaz, Erbakan'ın tedavi gördüğü Güven Hastanesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Erbakan'ın enfeksiyonun kontrol edilmesi ve gerekli tetkiklerin yapılabilmesi için sabah saatlerinde hastaneye getirildiğini belirtti. Doktorların gerekli müdahaleyi yaptığını ve tedaviye bugün de devam edileceğini ifade eden Yılmaz, Erbakan'ın endişe verici bir sağlık probleminin olmadığını söyledi. Yılmaz, Erbakan'ın daha önce de aynı rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğünü ve bu rahatsızlığın doktorlar tarafından takip edildiğini de kaydetti.

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